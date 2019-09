Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio indagato per omicidio stradale plurimo il giovane che era alla guida dell’auto che ribaltando sia schiantandosi contro un albero ha provocato la morte di 3 giovani Di 21 e 29 anni che tornavano da una serata in discoteca nel ferrarese dalle analisi aveva un tasso alcolemico di un grammo e 30 di alcol su litro di ...

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura del premier Giuseppe Conte Questa mattina a Bologna al villaggio Coldiretti voglio Coldiretti alle altre del governo in questo progetto digrigno utile per un’Italia più verde dobbiamo progettare il futuro già oggi tutti insieme Vi aiuteremo con incentivo e non con penalizzazione ha detto il Presidente del ...

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio la cantante Emma Marrone posta su Instagram una foto del braccialetto dell’ospedale dove si è operata e rassicura i fan ho finalmente tolto questo braccialetto Me lo conserverò per sempre dura ma è andata queste le sue parole affidate Social la cantante che aveva annunciato nei giorni scorsi gli dovresti prendere una pausa per problemi di salute ...

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio primatesta nell’ucraina Gates Talker l’inviato speciale americano in Ucraina si è dimesso un giorno dopo la diffusione della di luce di 1007 talpa sulla telefonata in cui presidente Donald Trump Chiese quello ucraino Wladimir zielinski di indagare bene sul tentativo di insabbiare la lo riferisce la CNN Walker citato nella ...

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio poco dopo l’apertura delle Urne per le elezioni presidenziali almeno 15 persone sono rimaste ferite sabato a causa di un esplosione di una bomba di un seggio elettorale a kandahar nel sud dell’Afghanistan riferisce un funzionario dell’ospedale locale e ieri in quasi 160 città italiane 27 paesi del mondo i giovani sono scesi in piazza per ...

Pensioni Ultime Notizie : “necessità riformare Legge Fornero” - parla Landini : Pensioni ultime notizie: “necessità riformare Legge Fornero”, parla Landini Torna sul tema delle Pensioni il segretario generale della Cgil Maurizio Landini: il superamento della Legge Fornero passa anche dall’introduzione di una pensione di garanzia. Pensioni ultime notizie: verso un assegno di garanzia? “Noi stiamo chiedendo che nel riformare la Legge Fornero in modo serio si costituisca la condizione di una pensione di garanzia” ha ...

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio se già perso in Afghanistan per le elezioni presidenziali sono circa 9 milioni e mezzo alle persone chiamata esprimersi Oltre 70 mila le persone delle forze di sicurezza schierate si tengono Infatti attentati altri atti di violenza il primo incidente significativo si è registrato a kandahar nel sud del paese 15 i feriti per una ...

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto relazione da Francesco Vitale in studio i democratici americani accelerano solo impeachment di Trump i capi di imputazione potrebbero essere redatti entro la fine di ottobre scade intanto La prima festa dell’ Ucraina si dimette inviato speciale americana Kiev chart Walker l’avvocato personale del presidente americano Giuliani afferma che non testimonierebbe alla congresso ...

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli un elefante stato avvisato filmato mentre passeggiava sul marciapiede di una strada di Francavilla Fontana Brindisi nei pressi di via Spagna dal quale si sarebbe allontanato dal circo che si trova nelle vicinanze non è chiaro se al suo fianco mi fosse anche un domatore la presenza dell’elefante ha destato sorpresa tant’è che molti lo hanno ripreso con i telefonini e il video ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Afghanistan - esplosione ai seggi : 15 feriti : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. esplosione avvenuta stamane presso un seggio di Kandahar City, in Afghanistan: vi sono feriti, 28 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli scollatura in bella vista per certi professori pagamento per altri raccomandazione se possibile merito solo come optional così si fanno gli esami in una immaginaria università siciliana raccontata da tutto a posto di Gianni Costantino in sala dal 3 ottobre con Medusa in più di 250 co-protagonisti Roberto Lipari e Luca Zingaretti una regina Elisabetta è inventata dalla fantasia di oltre ...

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una giornata dalla in studio Roberta Frascarelli il movimento dei giovani per il clima fridaysforfuture ispirato da Greta thunberg torna in Piazza Italia 60 città italiane da Napoli città su sciopero globale del clima dopo così del 15 marzo e 24 Maggio cortei in mattinata nel centro delle città un comizio collettivo finale nel quale gli attivisti di 173 gruppi locali secondo il dato fornito da Gianfranco Mascia sono ...