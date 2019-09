Ulisse | la puntata di stasera 28 settembre su Rai 1 è dedicata a Leonardo Da Vinci

Ulisse - Il piacere della scoperta - anticipazioni seconda puntata : Alberto Angela nel mondo di Leonardo : Continua nel prime time del sabato sera di Rai 1 il viaggio di Ulisse - Il piacere della scoperta e questa sera, 28 settembre 2019 dalle 21.25 Alberto Angela ci porta nel mondo di Leonardo da Vinci, con Roberto Benigni e Giorgia ospiti speciali.prosegui la letturaUlisse - Il piacere della scoperta, anticipazioni seconda puntata: Alberto Angela nel mondo di Leonardo pubblicato su TVBlog.it 28 settembre 2019 10:35.

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Seconda puntata di sabato 28 settembre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Leonardo Da Vinci. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione sempre in prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno ha riportato così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 28 settembre 2019 La Seconda puntata in onda stasera, dal titolo […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Seconda puntata di sabato 28 settembre 2019, su ...

Amici celebrities - la De Filippi tesoro di Mediaset : prima puntata e subito vittoria negli ascolti su Ulisse : È sempre Maria De Filippi il "tesoretto" di Mediaset. Amici celebrities vince la sfida degli ascolti del sabato sera, anche se Ulisse gli tiene testa. Nel periodo di sovrapposizione (dalle 21.29 alle 23.49), il nuovo programma della De Filippi su Canale 5, spin-off vip di Amici, ottiene 3,631 milion

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 21 settembre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Gerusalemme ai tempi di Gesù. : Ulisse – Il piacere della scoperta torna con una nuova edizione sempre in Prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno riporta così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 21 settembre 2019 La Prima puntata in onda stasera, dal titolo Gerusalemme ai […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 21 settembre 2019, su ...

Ulisse - il piacere della scoperta 2019 : prima puntata in diretta : [live_placement] Ulisse, il piacere della scoperta: anticipazioni La nuova stagione di Ulisse - Il piacere della scoperta parte questa sera, 21 settembre 2019, su Rai 1 con Alberto Angela schierato contro il debutto di Amici Celebrities nel prime time del sabato, il primo davvero autunnale in tv (e fuori).prosegui la letturaUlisse, il piacere della scoperta 2019: prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 21 settembre 2019 20:30.