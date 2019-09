Ucrainagate | si dimette l' inviato Usa a Kiev | I dem spingono per l' impeachment di Trump

Usa - Ucrainagate : si dimette Volker : 1.18 Cade la prima testa nell'"Ucrainagate": Kurt Volker,l'inviato speciale Usa in Ucraina, si è dimesso un giorno dopo la diffusione della denuncia di uno 007, sulla telefonata in cui il presidente Trump chiese al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky di indagare su Biden e sul conseguente tentativo di insabbiarla, appena resa nota dai media. Lo riferisce la Cnn. Volker, citato nella denuncia,mise in contatto l'avvocato personale di Trump, ...