Triathlon | Campionati italiani sprint 2019 | a Lignano Sabbiadoro tra le donne vince

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) A, in provincia di Udine, si sono svolti stamane isu distanza: nella gara femminileAlessia Orla (DDS), unica atleta a scendere sotto il muro dell’ora con il crono di 59’59”. Doppietta DDS grazie alla seconda piazza ad 8″ di Luisa Iogna-Prat, mentre al terzo posto si classifica, con 10″ di ritardo, Costanza Arpinelli (Minerva Roma). Nella classifica riservata alle Under 23Sharon Spimi (The Hurricane) in 1:00:44, andando a precedere Federica Parodi (T.D. Rimini) di 15″, ed Alessandra Tamburri (Minerva Roma) di 21″. ClassificaTricolori– Assoluti 1. Alessia Orla (DDS) 59:59 2. Luisa Iogna-Prat (DDS) 1:00:07 3. Costanza Arpinelli (Minerva Roma) 1:00:09 Tricolori– Under 23 1. Sharon Spimi (The Hurricane) 1:00:44 2. Federica Parodi (T.D. ...

beddamatrix : Campionati Italiani di Triathlon Sprint #lignanosabbiadoro #valxertriathlonteam @ Lignano Pineta - vocedelnordest : LIGNANO : CAMPIONATI ITALIANI TRIATHLON SPRINT 28-29 SETTEMBRE – Modifiche viabilistiche temporanee e mappa percors… - SAFAutoservizi : LIGNANO RIVIERA Campionati Italiani Triathlon - -