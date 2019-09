Trame Beautiful | puntate americane | Brooke schiaffeggia Thomas | lui le dichiara guerra

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) Lazione didiForrester aLogan è stata fatta nella puntata americana ditrasmessa ieri 27 settembre. In essa, la moglie di Ridge e il suo figliastro sono stati protagonisti di uno scontro epico, durante il quale lei ha chiamato in causa i recenti intrighi ai danni di Hope mentre lui ha risposto per le rime: nella sua mente sono ancora ben vive le sofferenze del passato, quandoha allontanato Ridge dai suoi figli. Le parole del rampollo Forrester hanno innervosito la Logan a tal punto da spingerla arlo, mentre lui è rimasto fermo nella sua precedente presa di posizione: userà ogni mezzo in suo potere per allontanare la famiglia Logan dai Forrester! E l'occasione gli verrà data molto presto, dato che l'amico Vinny entrerà in possesso della notizia riguardante la notte trascorsa da Ridge e Shauna sopra il Bikini Bar....

