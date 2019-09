Traffico Roma del 28-09-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA, MENTRE LUNGO L’ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO TRA ARDEATINA E ANAGNINA . CIRCOLAZIONE REGOLARE SU VIA DEL FORO ITALICO E BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA Roma-TERAMO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. NESSUN DISAGIO DI RILIEVO SULLE PIÙ IMPORTANTI ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 12 : 30 : DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE, PER UN PRECEDE INCIDENTE, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E LA RomaNINA. SU VIA FLAMINIA NUOVA, INCOLONNATO IL Traffico, SEMPRE PER INCIDENTE, TRA LA VIA CASSIA E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE PRIMA PORTA. UN ALTRO INCIDENTE, STA INTERESSANDO LA VIA CASSIA, IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE. FILE DA VIA DEI DUE PONTI, IN USCITA DA Roma. SULLA TANGENZIALE EST, ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 10 : 30 : Traffico ANCORA SCARSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO A24, VERSO SAN GIOVANNI. NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO, FINO ALLE 12, DI OGGI, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 09 : 00 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, IL Traffico SI MANTIENE SCARSO E REGOLARE IN CITTÀ E LUNGO IL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO, DALLE 7 ALLE 12, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E SU TUTTO IL PIAZZALE, CHIUSA ANCHE LA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL ...

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCARSO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE, ANCHE SUL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E SU TUTTO IL PIAZZALE, DALLE 7 ALLE 12. SONO POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI. IN ZONA ROCCA CENCIA, NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO AMA, QUESTA MATTINA AVRÀ LUOGO UNA ...

Traffico Roma del 27-09-2019 ore 20 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E QUELLO DELLA CASILINA . ..PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA DEI GORDIANI TRA VIA DI NOVELLA E VIA DI TRASONE. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE Roma. ALTRI RALLENTAMENTI SEMPRE PER ...

Traffico Roma del 27-09-2019 ore 19 : 00 : . Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E QUELLO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD . ..PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA GAETANO MAZZONI PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA MARIA PEZZE’ PASCOLATO ALL’INCROCIO CON VIA DEL FORTE TRIONFALE. UN TERZO ...

Traffico Roma del 27-09-2019 ore 18 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA E QUELLO DELLA SALARIA. ..PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA GAETANO MAZZONI PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA MARIA PEZZE’ PASCOLATO ALL’INCROCIO CON VIA DEL FORTE TRIONFALE. PER UN VEICOLO IN FIAMME ...