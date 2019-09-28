LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Via di Tor Bella Monaca traffico rallentato altezza di Via di Torrenova> Gra #uceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-09-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsSciopero per il clima: a Roma bus deviati e caos traffico - Corriere della Sera
Sciopero per il clima: a Roma bus deviati e caos traffico Corriere della Sera
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 10 : 30 : Traffico ANCORA SCARSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO A24, VERSO SAN GIOVANNI. NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO, FINO ALLE 12, DI OGGI, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 09 : 30 : Traffico ANCORA SCARSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO A24, VERSO SAN GIOVANNI. NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO, FINO ALLE 12, DI OGGI, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 09 : 00 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, IL Traffico SI MANTIENE SCARSO E REGOLARE IN CITTÀ E LUNGO IL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO, DALLE 7 ALLE 12, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E SU TUTTO IL PIAZZALE, CHIUSA ANCHE LA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 08 : 30 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, IL Traffico SI MANTIENE SCARSO E REGOLARE IN CITTÀ E LUNGO IL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO, DALLE 7 ALLE 12, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E SU TUTTO IL PIAZZALE, CHIUSA ANCHE LA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL ...
Traffico Roma del 28-09-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCARSO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE, ANCHE SUL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E SU TUTTO IL PIAZZALE, DALLE 7 ALLE 12. SONO POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI. IN ZONA ROCCA CENCIA, NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO AMA, QUESTA MATTINA AVRÀ LUOGO UNA ...
Traffico Roma del 27-09-2019 ore 20 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E QUELLO DELLA CASILINA . ..PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA DEI GORDIANI TRA VIA DI NOVELLA E VIA DI TRASONE. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE Roma. ALTRI RALLENTAMENTI SEMPRE PER ...
Traffico Roma del 27-09-2019 ore 19 : 30 : . . Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E QUELLO DELLA CASILINA . ..PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA DEI GORDIANI TRA VIA DI NOVELLA E VIA DI TRASONE. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA MARIA PEZZE’ PASCOLATO ALL’INCROCIO CON VIA DEL FORTE TRIONFALE. UN TERZO INCIDENTE SU ...
Traffico Roma del 27-09-2019 ore 19 : 00 : . Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E QUELLO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD . ..PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA GAETANO MAZZONI PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA MARIA PEZZE’ PASCOLATO ALL’INCROCIO CON VIA DEL FORTE TRIONFALE. UN TERZO ...
Traffico Roma del 27-09-2019 ore 18 : 30 : . Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E QUELLO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD . ..PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA GAETANO MAZZONI PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA MARIA PEZZE’ PASCOLATO ALL’INCROCIO CON VIA DEL FORTE TRIONFALE. UN TERZO ...
Traffico Roma del 27-09-2019 ore 18 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA E QUELLO DELLA SALARIA. ..PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA GAETANO MAZZONI PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA MARIA PEZZE’ PASCOLATO ALL’INCROCIO CON VIA DEL FORTE TRIONFALE. PER UN VEICOLO IN FIAMME ...
Traffico Roma del 27-09-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA E QUELLO DELLA SALARIA. ..SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VITINIA, PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI. . SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 27-09-2019 ore 17 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E QUELLO DELL’ APPIA..SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VITINIA, PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA A RILENTO TRA ...
Traffico Roma del 27-09-2019 ore 16 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA SI RALLENTA PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E QUELLO DELL’ APPIA.. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA A RILENTO TRA VIALE CASTRENSE E L’USCITA DI SAN LORENZO DIREZIONE VIA SALARIA. UN ALTRO INCIDENTESULLA STRADA LATERALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO IN ...
Traffico Roma del 27-09-2019 ore 15 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA SI RALLENTA PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E QUELLO DELL’ APPIA.. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA A RILENTO TRA VIALE CASTRENSE E L’USCITA DI SAN LORENZO DIREZIONE VIA SALARIA. UN ALTRO INCIDENTESULLA STRADA LATERALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO IN ...
Traffico Roma del 27-09-2019 ore 14 : 30 : Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA COLLATINA. PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR ...