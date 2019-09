Traffico Roma del 28-09-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 27-09-2019 ore 20 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E QUELLO DELLA CASILINA . ..PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA DEI GORDIANI TRA VIA DI NOVELLA E VIA DI TRASONE. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE Roma. ALTRI RALLENTAMENTI SEMPRE PER ...

Traffico Roma del 27-09-2019 ore 10 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA CASILINA E TIBURTINA. INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO DI VIA DEL MARE. CODE PER Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE EST CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN ...