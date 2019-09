Terremoto nel Mugello | conclusa l’esercitazione di Protezione Civile con 200 volontari

Indonesia - Terremoto nelle isole Molucche : il bilancio sale a 20 morti - 2mila evacuati : Il bilancio del forte terremoto che ha colpito le isole Molucche, in Indonesia, distruggendo case e provocando frane, è salito ad almeno 20 morti e 100 feriti in Indonesia: lo ha reso noto il portavoce dell’agenzia nazionale per i disastri, Agus Wibowo, precisando che oltre 2mila persone sono state evacuate. L'articolo Indonesia, terremoto nelle isole Molucche: il bilancio sale a 20 morti, 2mila evacuati sembra essere il primo su Meteo Web.

Violento Terremoto a Istanbul : scossa di magnitudo 5.9 - epicentro nel mare di Marmara [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 5.9 secondo i primi dati locali, ha colpito Istanbul – in Turchia – alle 12:59 italiane di oggi, pochi minuti fa (le 13:59 locali). La scossa s’è verificata nel mare di Marmara, con epicentro vicino la città costiera Silivri, al confine ovest di Istanbul, dove già martedì mattina c’era stato un terremoto di magnitudo 4.7 a cui erano seguite negli ultimi giorni numerose scosse ...

Terremoto nel centro Italia. Tra Umbria e Marche la terra trema ancora : Il 25 Settembre 2019 ore 18:03 è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 e profondità 66.3 km a Montemonaco (AP). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.3 è classificato come Terremoto “molto leggero”e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. ancora una scossa di Terremoto nel centro Italia. Il sisma di magnitudo 3.3 si è verificato al confine tra Umbria e Marche. ...

Terremoto oggi a Norcia M 2.6/ Ingv - ultime scosse : nuovo sisma nel centro Italia : Terremoto oggi a Norcia M 2.6 Ingv, ultime scosse: trema nuovamente il centro Italia. Il sisma è stato registrato attorno alle 12:40

Il numero di morti per il Terremoto nel Kashmir pakistano è salito a 24 : Ieri un terremoto di magnitudo 5,8 ha colpito il Kashmir pakistano e almeno 24 persone sono morte secondo il più recente conteggio delle vittime. I feriti sono più di 450 e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. L’epicentro

Terremoto : scossa nel Mare del Nord [MAPPE e DATI] : Giornata impegnativa dal punto di vista geologico. Nel primo pomeriggio di oggi infatti una violenta scossa di Terremoto si è verificata in Pakistan, causando morti e feriti. Non solo: una scossa di Terremoto è stata registrata nel Mare del Nord, tra il Regno Unito e la Norvegia. La scossa, di magnitudo 4.6, si è verificata alle ore 15:38. L’epicentro è stato localizzato nel Mare del Nord, mentre l’ipocentro a soli 10.0 Km di ...

Terremoto a Istanbul di 4.7 - epicentro nel mar di Marmara : allarme tra la popolazione : Terremoto a Istanbul, in Turchia. Una scossa è stata registrata alle 8.42 locali, le 10.42, nella città sul Bosforo. Secondo quanto riferiscono gli istituti di rilevazione, la magnitodi...

Terremoto - leggera scossa nel Medio Campidano in Sardegna : Trema la Sardegna con una scossa di Terremoto pari a 2.0 gradi Richter. L'epicentro è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Samassi, nella provincia del Medio Campidano (VS) alle 21:21. L'ipocentro a 10 km di profondità. I comuni vicino l'epicentro I comuni più vicino l'epicentro in un raggio di 10 km sono Samassi (VS), San Gavino Monreale e Villacidro. In un raggio di 11-20 km Sanluri (VS), Serrenti, Furtei, ...

Terremoto vicino a Macerata - paura nella notte : epicentro tra Castelsantangelo - Norcia e Arquata : Ancora una scossa di Terremoto registrata nella notte in provincia di Macerata. La scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella...

Terribile Terremoto : paura nel sud Italia. Ci sarebbero almeno 40 feriti - anche bambini : Un brutto, bruttissimo terremoto ha sconvolto non poche persone anche in Italia. La terra trema ancora nel sud Italia. Dopo le scosse di terremoto che nelle scorse settimane hanno interessato la Calabria sono stati i cittadini pugliesi a “tremare” in seguito a un sisma di magnitudo 5,8 della scala Richter che è stato registrato dai sismografi nei pressi di Durazzo, in Albania. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). ...

Terremoto in Albania - nuova forte scossa nella notte. Danni e feriti. Italia pronta ad aiutare : L'Italia è pronta ad aiutare l'Albania colpita dal Terremoto. Il premier albanese Edi Rama ha detto di essere stato chiamato al telefono dal presidente del consiglio Italiano Giuseppe Conte "il quale mi ha offerto il sostegno dell'Italia per fare fronte alle conseguenze del sisma". La conta dei feriti intanto sale a circa 100 persone, molti e ingenti i Danni agli edifici. Dopo la potente scossa di magnitudo 5.8, una nuova ...

Paura a Macerata - scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 nella notte : Paura nella notte nelle Marche: una scossa di terremoto è stata sentita distintamente dalla popolazione, che è scesa in strada per precauzione. La scossa si è verificata alle 3:28 di questa mattina: Il comune più vicino all'epicentro, ad 8 chilometri, è Castelsantangelo sul Nera. La terra trema anche in Albania.Continua a leggere