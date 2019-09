Tenta il suicido Poi accoltella il poliziotto che lo stava salvando

Fonte : repubblica

(Di sabato 28 settembre 2019) A Marassi. Un 21enne si è barricato nella sua stanza e si è messo sulla finesta a cavalcioni, con un coltello che ha usato prima per ferirsi, e in seguito per colpire l'agente intervenuto in suo soccorso

