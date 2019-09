Tenta il suicidio Poi accoltella il poliziotto che lo stava salvando

Genova - 21enne Tenta il suicidio poi accoltella il poliziotto che gli ha salvato la vita : Dramma a Genova, dove un ragazzo di 21 anni ha accoltellato un poliziotto di 45 che lo aveva salvato da un tentativo di suicidio. Il giovane, dopo aver litigato con la fidanzata, si era barricato in stanza e si era provocato un taglio a forma di cuore sul petto, quando sono intervenuti gli agenti che lo hanno trattenuto dal gettarsi dalla finestra. Il 21enne è stato arrestato.Continua a leggere

Milano - uccide la compagna di 26 anni e Tenta il suicidio : l’allarme lanciato dall’ex moglie : Avrebbe ucciso la compagna, poi avrebbe tentato di togliersi la vita, senza riuscirci. È quanto successo questa mattina all’alba a Pozzo D’Adda, nell’hinterland milanese, dove una donna di 26 anni è stata trovata morta in casa, presumibilmente soffocata. Con lei il marito, trovato dai soccorritori con un coltello conficcato in petto e subito trasportato all’ospedale di Bergamo. L’ipotesi sulla quale indagano i ...

La dura posizione di Papa Francesco sull’eutanasia : “La medicina spinge al suicidio - respingete la Tentazione di assecondare il malato” : “Si puo’ e si deve respingere la tentazione di usare la medicina per assecondare una possibile volonta’ di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con l’eutanasia. La medicina, se usata in certi modi, spinge al suicidio” Queste le parole di Papa Francesco, che mostra una posizione netta contro l’eutanasia, che definisce uno dei “mali del nostro ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 23-28 Settembre 2019 : Don Anselmo Tenta il Suicidio! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 23 a sabato 28 Settembre 2019: Don Anselmo confessa, “tradisce” i suoi amici e Tenta di togliersi la vita! Anticipazioni Il Segreto: Don Anselmo confessa la verità sull’omicidio dei Molero e poi medita il suicidio. Alvaro continua ad ingannare Elsa, mentre Antolina offende Marcela. Fernando Trama qualcosa di pericoloso e misterioso, mentre Julieta fa perdere le tracce di ...

Bergamo - 57enne Tenta il suicidio : la polizia lo salva in extremis allertata dalla compagna : L’equipaggio del Reparto prevenzione crimine di Milano è arrivato appena in tempo per salvarlo da un tentativo di suicidio. Si tratta di un 57enne di origini calabresi residente a Cernobbio, che nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre ha cercato di togliersi la vita impiccandosi. Ad allertare gli agenti, che in quel momento stavano prestando servizio di ordine pubblico al Forum Ambrosetti, è stata la compagna dell’uomo. La ...

Bitter Sweet Anticipazioni 9 settembre 2019 : Hakan ricatta Nazli e Asuman Tenta il suicidio : Hakan mostra a Nazli il video in cui Asuman uccide un uomo e la costringe a chiedere il divorzio da Ferit, altrimenti lo porterà ai Carabinieri. Asuman cerca di togliersi la vita.

Migranti - evacuati in 5 dalla Alan Kurdi : uno dei naufraghi ha Tentato il suicidio : Cinque dei tredici Migranti salvati dalla Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi medici. Quattro di loro sono minorenni, tre diciassettenni e un quindicenne, e per uno dei naufraghi è stata disposta l'evacuazione dopo un tentativo di suicidio denunciato su Twitter anche da Cecilia Strada. Orfini: "Nuovo governo revochi il divieto di ingresso in porto".Continua a leggere

