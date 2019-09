Stragi di mafia | Renzi difende ancora Berlusconi | “Siamo seri | non voleva uccidere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) “Io sono avversario di, non ho mai avuto i suoi voti al governo, non ho nessun tipo di rapporto politico: posso dire che secondo me nonMaurizio Costanzo, o è lesa maestà?”. Lo ha detto Matteo, senatore e fondatore di Italia Viva, parlando a margine del Wired Next Fest di Firenze dell’inchiesta sullemafiose del 1993 che vede indagato dalla procura di Firenze anche l’ex presidente del Consiglio. L'articolodi: “Siamo, nonMaurizio Costanzo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

petergomezblog : Stragi di mafia, a Renzi non piace che 25 anni dopo si continui a cercare la verità. “Berlusconi indagato? Attonito… - fattoquotidiano : Stragi di mafia, Renzi dà la linea e Salvini e Meloni lo seguono: “Berlusconi? Indagini senza logica”, “Ridicolizza… - fattoquotidiano : A Renzi non piace che si cerchi la verità sulle stragi. “Berlusconi indagato? Sono attonito, dai pm un pessimo serv… -