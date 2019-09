Stazione Spaziale | agganciato il cargo giapponese HTV-8 | a bordo tonnellate di

Stazione Spaziale : la Soyuz attracca alla ISS - a bordo il primo astronauta degli Emirati Arabi : Dopo 6 ore di viaggio e 4 orbite, la navetta russa Soyuz ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale: a bordo il primo astronauta degli Emirati Arabi, Hazzaa Ali Almansoori, il russo Oleg Skripochka e un’altra astronauta al primo volo, Jessica Meir. La navetta si è agganciata al modulo russo Zvezda della Stazione orbitale: è stata la missione finale partita dalla piattaforma di lancio n° 1, la stessa dalla quale nel 1961 era ...

Luca Parmitano al vertice della Stazione Spaziale Internazionale : ruolo di comando per l’Europa nello Spazio : L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano è prossimo a diventare il terzo comandante europeo – ed il primo italiano – della Stazione Spaziale Internazionale, a seguito di una cerimonia ufficiale di cambio di comando il 2 ottobre 2019. Parmitano prenderà il posto del cosmonauta russo Alexei Ovchinin, che lascia la Stazione. Questo evento segna l’inizio della Spedizione 61 e la seconda parte della seconda missione Spaziale di ...

Luca Parmitano diventa il 1° comandante italiano della Stazione Spaziale : come seguire la cerimonia in diretta streaming LIVE : L’astronauta ESA Luca Parmitano diventerà il 3° europeo e il 1° italiano a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale: la cerimonia di avvicendamento al comando avverrà il 2 ottobre 2019. Parmitano sarà il successore del cosmonauta russo Alexei Ovchinin. La cerimonia darà inizio alla “Expedition 61” e alla seconda parte della missione “Beyond”. La diretta streaming LIVE dell’evento ...

Stazione Spaziale Internazionale : lanciato cargo dal Giappone : Lanciata con successo una navicella cargo verso la Stazione Spaziale Internazionale. “Alle 1:05:05 del 25 settembre 2019 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ha lanciato il veicolo di lancio H-IIB n. 8 (H-IIB F8) che trasporta a bordo il veicolo di trasferimento H-II “KOUNOTORI8” (HTV8), il trasportatore di merci per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dal Centro Spaziale Jaxa Tanegashima,” si spiega in una ...

Stazione Spaziale : pronto a partire il primo astronauta degli Emirati Arabi : Domani la Stazione Spaziale Internazionale si prepara ad accogliere il primo astronauta degli Emirati Arabi: diventeranno quindi 19 le nazionalità degli “inquilini” finora accolti a bordo della ISS. E’ tutto pronto nella base russa di Baikonur (Kazakhstan) per il lancio della Soyuz, previsto alle 15:57 ora italiana di domani: a bordo il nuovo equipaggio, composto appunto da Hazzaa Al Mansoori, Jessica Meir ed il veterano russo ...

I russi sanno perché sulla Stazione Spaziale c’era un buco - ma non vogliono rivelarlo : (foto: Paolo Nespoli/ESA/NASA/Getty Images) Ricordate la storia del buco nella Stazione spaziale internazionale? A distanza di più di un anno dalla scoperta e dall’inizio delle indagini, ufficialmente cause e responsabilità non sono ancora note. Eppure di recente, parlando davanti a una giovane platea, Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, ha affermato: “sappiamo benissimo cos’è successo, ma rimarrà un ...

Stazione Spaziale : oggi Brad Pitt in collegamento con gli astronauti : Brad Pitt si collegherà oggi con gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove si trova anche l’italiano Luca Parmitano per la missione Beyond. Il collegamento verrà trasmesso live dalla NASA, a partire dalle 17:35. Pitt interpreta un astronauta nel suo ultimo film “Ad astra” (nelle sale italiane a ottobre) e si confronterà con chi sa, in prima persona, cosa significa vivere e lavorare nello Spazio: ...

Stazione Spaziale : incendio vicino alla rampa - annullato lancio di cargo dal Giappone : A causa di un incendio divampato nei pressi della rampa, il lancio del razzo Giapponese H-2B dal centro Spaziale di Tanegashima è stato annullato: lo ha reso noto l’operatore del razzo, la Mitsubishi Heavy Industries. Era previsto alle 06:33 (ora locale). L’H-2B avrebbe dovuto trasportare alla ISS un carico di materiali, tra cui acqua, cibo, abiti e strumenti per esperimenti. L'articolo Stazione Spaziale: incendio vicino alla rampa, ...

Uragano Dorian immortalato dalla Stazione Spaziale internazionale : il video diffuso da Parmitano : Nuove immagini dell'Uragano Dorian arrivano dallo Spazio e questa volta si tratta di riprese effettuate dalla stazione spaziale internazionale, dove l'astronauta italiano Luca Parmitano...

Pronto al lancio Hazzaa Ali Almansoori - il primo cosmonauta degli Emirati Arabi ad andare sulla Stazione Spaziale Internazionale : Di nuovo tempo di lanci spaziali in Russia e quindi, si ripetono i rituali che precedono la partenza di una navetta Soyuz alla volta della Stazione Spaziale Internazionale come la deposizione delle rose sulle tombe di Yuri Gagarin, primo uomo nello Spazio e Sergei Korolev, padre della cosmonautica russa. La Navetta Soyuz Ms-15 dovrebbe partire per lo Spazio il 25 settembre 2019, con una particolarità; l’equipaggio della Expedition 61/62 è ...

Luca Parmitano fotografa l’occhio dell’uragano Dorian dalla Stazione Spaziale [GALLERY] : L’occhio dell’uragano Dorian è stato fotografato dalla Stazione Spaziale dall’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano: in due diversi tweet, a distanza di 24 ore, ha pubblicato 2 gruppi di 4 foto che mostrano la progressione della tempesta. Il primo gruppo è uno “zoom dentro la tempesta Dorian“, e mostra l’uragano in rafforzamento, mentre il secondo gruppo riprende “Dorian ...

L’uragano Dorian visto dalla Stazione Spaziale [VIDEO] : L’uragano Dorian è stato “catturato” dalla Stazione Spaziale Internazionale mentre si abbatteva sulle Bahamas: le telecamere poste all’esterno della ISS hanno catturato la tempesta dall’altezza di 400 km mentre si abbatteva sulle isole con venti a 290 km/h, i più forti che abbiano mai sferzato le Bahamas nord-occidentali. Il National Hurricane Center ha reso noto che l’uragano sta infliggendo danni ...