Spoiler Una Vita | nuova settimana | la gravidanza indesiderata

Una vita - Spoiler al 5 ottobre : la moglie del Palacios scopre di aspettare un bambino : Tornano le anticipazioni settimanali della soap iberica Una vita che riguarderanno in particolare ciò che andrà in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful. Molti i colpi di scena e gli intrighi che terranno con il fiato sospeso i telespettatori, come ad esempio la vicenda di Samuel, il quale sta affrontando seri problemi economici, dopo ...

Una Vita Spoiler al 6 ottobre : la Dicenta ritorna in paese - Samuel ridotto sul lastrico : Le anticipazioni al 6 ottobre di Una Vita sono piuttosto avvincenti. Infatti, ne vedremo delle belle con Samuel che finirà ridotto sul lastrico. In sostanza, l'uomo inizierà a pagare per tutto il male che ha causato ai suoi parenti e alla povera Blanca. Dopo un'esplosione che ha mandato in fumo tutti i suoi gioielli preziosi, l'Alday si ritroverà senza soldi e nelle prossime puntate lo vedremo rivolgersi ad uno strozzino. In seguito, non sapendo ...

Spoiler 'Una Vita' : la Escolano ascolta la Rubio mentre sta parlando male di lei : Torna l'appuntamento con la fortunatissima fiction spagnola 'Una Vita', scritta dalla talentuosa Aurora Guerra. Le anticipazioni dei prossimi episodi svelano che ci sarà un'accesa discussione tra Rosina Rubio e la giovane Casilda, ma successivamente si arriverà alla pace. Infatti, l'innocente domestica scoprirà che la madre della scrittrice Leonor continua a parlare male di lei insieme alle vicine del quartiere. Trame 'Una Vita': Casilda ...

Una vita Spoiler al 5 ottobre : Trini è incinta - Ramon non vuole avere figli : La soap opera iberica Una vita intrattiene numerosi telespettatori ogni giorno. La serie televisiva va solitamente in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate trasmesse dal 29 settembre al 5 ottobre preannunciano sconvolgenti colpi di scena. I prossimi episodi si concentreranno sulle figure di Trinidad e Liberto. La prima scoprirà presto di essere rimasta incinta di suo marito Ramon Palacios, ma lo sposo ...

Una Vita - Spoiler al 5 ottobre : Higinio salva Liberto - la Crespo aspetta un bebè : Gli spoiler di Una Vita, per quel che riguarda gli episodi che andranno in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre su Canale 5, rivelano che il dottor Higinio Baeza strapperà Liberto Seler da morte certa, mentre Trini Crespo scoprirà di essere incinta. Infine, vedremo che la perfida Ursula Dicenta tornerà ad Acacias 38. Una Vita: Higinio opera Liberto Prossima settimana ricca di colpi di scena per gli affezionati spettatori di Una Vita: ...

Una Vita - Spoiler Spagna : Marcia reagisce male alla proposta di nozze di Felipe : Gli spoiler di Una Vita, in onda a settembre in Spagna, annunciano nuovi clamorosi colpi di scena per i telespettatori dello sceneggiato ambientato ad Acacias 38. Felipe Alvarez Hermoso riceverà una brutta delusione da Marcia. Proprio quest'ultima si rifiuterà di sposare l'avvocato dopo essere stata salvata dal traffico di essere umani. Una Vita: Felipe si innamora di Marcia Una sorprendente novità arriva dalle puntate di Una Vita trasmesse ...

Una Vita - Spoiler : Samuel mette fine all’esistenza del padrino di Lucia : Nei prossimi episodi italiani della celebre soap Una Vita, un personaggio maschile si renderà protagonista dell’ennesima pazzia. Si tratta di Samuel Alday (Juan Gareda), che deciso a tutti i costi a superare i suoi problemi economici con l’aiuto di Lucia Alvarado commetterà un atroce crimine. Il marito di Blanca dopo aver appreso che la cugina di Celia presto riceverà una cospicua eredità dai suoi defunti genitori, metterà fine all’esistenza di ...

Una Vita - Spoiler Spagna : Susana vicina ad Armando - Felipe in ansia per Marcia : Gli spoiler di Una Vita in arrivo dalle puntate in onda in Spagna da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, annunciano che la fine dell'amicizia tra Mauro e Felipe Alvarez Hermoso mentre Susana Seler potrebbe trovare l'amore. Scendendo nel dettaglio, Emilio inizierà a sospettare di Alfonso, che sta chiedendo dei soldi per registrare il suo film. La sarta, invece, confesserà che il disegno che ha vinto il concorso è stato realizzato in realtà dal ...

Una Vita - Spoiler prossima settimana : una terribile vendetta ad Acacias : Anticipazioni Una Vita, 22-28 settembre: Silvia vendica Arturo Nelle prossime puntate di Una Vita il dolore di Silvia per la morte di Arturo si trasformerà in vendetta. Agostina scoprirà che la donna possiede una pistola e capirà che la Reyes sarà pronta ad usarla. Intanto la vedova si renderà conto che Abascal e Blasco sono legati. Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita Silvia ucciderà Blasco a sangue freddo vendicando Arturo e ...

Una Vita Spoiler 20-21 settembre : Samuel mente e dice di essere stato ferito da un ladro : I prossimi appuntamenti con la soap opera spagnola Una Vita, quelli di venerdì 20 e sabato 21 settembre, si preannunciano decisamente interessanti e coinvolgenti per il pubblico. La vicenda che farà maggiormente scalpore a Puente Viejo sarà il ritrovamento di Samuel gravemente ferito. Il giovane, infatti, dopo aver deciso di cedere a Blanca e di restituirle il suo bambino, rimarrà vittima di un'aggressione. L'uomo verrà ritrovato da Lucia privo ...

Una Vita - Spoiler : triangolo amoroso tra Samuel - Lucia e Padre Telmo : Nelle nuove puntate dello sceneggiato Una Vita avrà inizio un nuovo triangolo amoroso. I protagonisti saranno Samuel Alday, Lucia Alvarado e Padre Telmo. Sia il fratello di Diego che il sacerdote si avvicineranno alla nuova arrivata ma per dei motivi diversi. Il marito di Blanca intraprenderà una relazione sentimentale con la cugina di Celia soltanto per risolvere i suoi problemi finanziari. Il sacerdote invece arrivato nel quartiere iberico per ...

Una Vita - Spoiler : Telmo sospetta che il padrino di Lucia sia morto per mano di Samuel : I telespettatori italiani della serie televisiva Una Vita, hanno già avuto modo di fare la conoscenza di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez). Nei prossimi appuntamenti, purtroppo la nuova arrivata farà una terribile scoperta. Precisamente nel capitolo numero 847, la cugina di Celia troverà il corpo senza Vita del suo padrino Joaquin (Rulo Pardo). La nuova protagonista la penserà in modo diverso dal sacerdote Padre Telmo Martinez (Dani Tatay), che ...

Il Paradiso delle Signore 4 - Spoiler : Umberto e Adelaide potrebbero formare una coppia : Mancano soltanto 4 settimane per poter seguire le nuove vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore. La nuova stagione, infatti, verrà trasmessa a partire da lunedì 14 ottobre 2019. Gli spoiler annunciano che ci sarà un salto temporale nelle trame e un'evoluzione per quanto riguarda il rapporto di due personaggi. Umberto Guarnieri e Adelaide di Sant’Erasmo a quanto pare saranno molto complici: questo indizio porta i fan a pensare che i ...

Il Segreto Spoiler 22-28 settembre : Fernando va a Madrid - Alvaro lascia la Laguna : Torna lo spazio dedicato de Il Segreto, la soap opera arrivata alla sua dodicesima stagione in Italia. Gli spoiler delle puntate dal 22 al 28 settembre, rivelano che Fernando Mesia si trasferirà a Madrid, mentre Alvaro Fernandez scapperà da Puente Viejo dopo aver lasciato Elsa Laguna sull'altare. Infine Julieta dirà a Saul la verità di quello che è accaduto nel bosco. Il Segreto: Antolina gelosa di Elsa e Alvaro Le anticipazioni de Il Segreto ...