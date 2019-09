Spal | Semplici non fa drammi | “Il gol di Pjanic ha pesato | ma ripartiamo dalla

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019) Non fail tecnico dellaLeonardodopo la sconfitta di Torino, la terza di fila in campionato. Queste le sue parole al termine della sfida ai microfoni di Sky Sport. “Il gol nel primo tempo ha, eravamo stati in campo nel modo giusto limitando le situazioni che la Juve aveva creato.da questa prestazione, con tanti esordienti. Dobbiamo crescere attraverso queste partite, cercando di compattarci anche perdendo sempre non è scontato. Abbiamo forza e qualità morali per riuscirci e raggiungere. E’ un percorso difficile ma lo sapevamo, abbiamo cambiato molto e dobbiamo ritrovare compattezza in difesa e quella spregiudicatezza che avevamo negli anni passati. Sappiamo che è difficile, dobbiamo rimboccarci le maniche e con l’umiltà che abbiamo sempre dimostrato sono convinto che raggiungeremo l’obiettivo”.L'articolo, ...

