Soluzione estrema film stasera in tv 28 settembre | cast | trama | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di sabato 28 settembre 2019)è ilin tv sabato 282019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Barbet Schroeder. Ilè composto da Andy Garcia, Michael Keaton, Brian Cox, Tracey Walter, Marcia Gay Harden, Richard Riehle, Janel Moloney, Erik King, Efrain Figueroa, Joseph Cross, Peter Weireter, Keith Diamond, Steve Park, Steven Schub, Neal Matarazzo.in tv:Al poliziotto Frank Connor, viene data una bruttissima notizia. Il figlio Matthew è gravemente malato di leucemia ed ha bisogno urgentemente di un trapianto di midollo spinale. Effettuate le richerce l’unico che ha il Dna compatibile geneticamente risulta essere quello di Peter McCabe, uno ...

nando_saviano : @IlPrimatoN @Francescaeffe3 Qualcuno informi questa deficiente che allontanare i figli dai genitori deve essere sol… - marcovinci14 : @Veleno67369838 @Rosario04719767 @sten_lomonaco Si come soluzione estrema non sarebbe male ma la guerra è guerra lo sai. - p13rlu : @tuononnopirata Un pò estrema come soluzione ?? -