Softball | Coppa Italia 2019 | Bollate batte Saronno e conquista l’ultimo trofeo dell’anno

(Di sabato 28 settembre 2019) European Premiere Cup, finale scudetto,. Si chiude con questo terzetto la stagione di: l’MKFl’ultimo titolo della stagionedindo in finale, al termine di una giornata in cui, in poche ore, si sono disputate sia le due semifinali che l’ultimo atto. Si è giocato a Bussolengo. Nei due confronti del pomeriggio,ha superato per 3-1 Forlì mettendo in sicurezza l’incontro nei primi due inning, mentre Bussolengo è caduta controper 1-4 e sotto un discreto numero di errori lungo le fasi rivelatesi decisive del match. In finale, dominio totale delle campionesse d’Europa: si comincia con il singolo di Van Dalen che manda a segno Andrews, poi quest’ultima fa firmare il 2-0 a Lara Cecchetti nel secondo inning, mentre il 3-0 è opera sua su errore di Giudice. Show firma il singolo da 2 RBI ...

