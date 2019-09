Siria | il regime di Assad distrugge chiese cristiane più del terrorismo E con esse la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) di Riccardo Cristiano* Il Syrian network for human rights (Snhr) ha pubblicato recentemente un dettagliato rapporto sulle distruzioni arrecate allene dall’inizio del conflitto. Sovente citato come fonte dall’ufficio dell’Onu per i diritti umani, dalla Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sullae da diverse Ong internazionali per la difesa dei diritti umani, tra le quali Amnesty international, l’Snhr è invece considerato schierato con gli insorti da fonti vicine alle autorità di Damasco. Il rapporto indica chi controllava la zona in oggetto al momento dell’attacco, chi attaccava o assediava, e si basa sulle testimonianze, orali e filmate, delle vittime e presenti nel web. Il primo punto che emerge è che raramente una chiesa sarebbe stata attaccata una sola volta. Nel rapporto si asserisce che alcuni luoghi di culto sono stati attaccati ...

