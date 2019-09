Si dimette l' inviato speciale Usa in Ucraina | avrebbe aiutato Zelensky a “gestire” le

Impeachment Trump taglia le prime teste - si dimette inviato Usa in Ucraina : L''Ucrainagate' miete la prima vittima. Si e' dimesso l'inviato speciale Usa in Ucraina, Kurt Volker, coinvolto nello scandalo che ha portato i democratici ad avviare un'inchiesta sul possibile Impeachment del presidente Donald Trump. Volker e' stato chiamato a deporre in Congresso giovedi' prossimo perche' e' stato menzionato nella denuncia della talpa dell'intelligence Usa come colui che avrebbe aiutato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...

Ucrainagate - si dimette l'inviato Usa a Kiev | I dem spingono per l'impeachment di Trump : Kurt Volker lascia dopo le rivelazioni sulle presunte pressioni del presidente Usa Trump su quello ucraino VolodymyrZelensky affinché indagasse sui Biden. I dem ora pressano sull'impeachment entro la fine di ottobre. Giuliani affermache non testimonierebbe al Congresso senza l'ok di Trump