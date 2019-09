Serie A Basket – La Dolomiti Energia Trentino batte Reggio Emilia | una notte da capolista

Basket - 2a giornata Serie A 2019-2020 : Trento espugna Reggio Emilia nell’anticipo : Nell’anticipo della seconda giornata della Serie A di Basket, grazie ad uno strepitoso ultimo quarto, la Dolomiti Energia Trento espugna il campo della Grissin Bon Reggio Emilia per 84-76. I trentini si portano in testa alla classifica, mentre per la squadra di coach Buscaglia, che oggi allenava contro il suo passato, è ancora rimandata la prima vittoria. Una serata particolare per Maurizio Buscaglia, che ha lasciato Trento proprio ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 2a giornata : Venezia alla prova Fortitudo Bologna - Milano in casa contro Brescia : Sono passati da poco gli echi della prima giornata della Serie A 2019-2020, in un’anomala partenza infrasettimanale, ed è già tempo di pensare al primo vero weekend di campionato, con il secondo turno di scena tra sabato e domenica. Andiamo a scoprire che cosa ci attende nelle otto partite in arrivo. GRISSIN BON REGGIO EMILIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Sabato 28 settembre, ore 20:30) Anticipo al sabato per l’esordio casalingo della ...

Calendario Serie A basket : orari seconda giornata - programma - tv e streaming. Il palinsesto RAI ed Eurosport : Neanche 48 ore di riposo e la massima Serie di basket italiana torna già in campo. Infatti, da domani sera inizierà la seconda giornata della Serie A di basket 2019. Un doppio turno ravvicinato che potrebbe mettere in seria difficoltà chi non sarà pronto a livello fisico. Questa, però, per le squadre vincenti nel primo turno sarà l’occasione per allungare la loro corsa, mentre per chi ancora non ha trovato la via del successo la ...

Basket - Serie A 2019-2020 - prima giornata : Cantù espugna Brindisi - vincono Milano e Sassari - Venezia si salva nel finale : Arriva la prima grande sorpresa della Serie A 2019-2020 nel quartetto di incontri di questa sera: Cantù esordisce espugnando il campo di Brindisi, che dunque stecca l’esordio al PalaPentassuglia. Brividi anche per Venezia, che solo nel finale si salva contro Trieste, mentre vincono con maggior tranquillità Milano e Sassari in quella che si può a ragione definire la notte delle squadre in trasferta. Andiamo a vedere tutto questo nel ...

Serie A Basket – Esordio super per coach Messina con l’Olimpia Milano : risultati e classifica della prima giornata : Buona la prima per l’Olimpia Milano, sorridono Sassari e Venezia: i risultati e la classifica aggiornata dopo la prima giornata di Serie A Si è conclusa oggi la prima giornata del campionato italiano di Serie A di Basket. Si sono disputate questa sera le ultime tre partite, che hanno visto Cantù trionfare su Brindisi col punteggio di 64-69. La squadra guidata da Pancotto ha approfittato del vantaggio accumulato nel secondo e terzo ...

LIVE Treviso-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : 53-75. Buona la prima per Messina - ottimo Sergio Rodriguez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. FINISCE QUI! Buona la prima per l’Olimpia Milano che supera 75-53 la De’Longhi Treviso. Grande esordio per il Chacho Rodriguez, miglior marcatore del match con 21 punti. Molto bene anche Riccardo Moraschini con 13 punti. A Treviso non bastano gli 11 punti di Lorenzo Uglietti, unico a chiudere in doppia cifra. 53-75 Tripla di ...

LIVE Treviso-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : vantaggio milanese a fine terzo quarto (42-56) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’italiano sbaglia il libero. 46-61 Uglietti con una splendida penetrazione. Segna e c’è anche il fallo di Roll. 44-61 Tarczewski arriva comodamente al ferro. 44-59 Tripla di Roll che riporta Milano sul +15. 44-56 Uglietti trova un bel piazzato dall’area. FINISCE IL terzo quarto! Milano in controllo a dieci minuti dalla fine della partita. Super prestazione di Sergio ...

LIVE Varese-Sassari - Serie A basket in DIRETTA : tutto facile per Sassari che a Varese domina dal primo all’ultimo minuto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-74 Finita una partita dominata da Sassari in lungo e in largo. 52-74 La tripla di Mayo risponde alla Serie di liberi per Evans. La partita in questo momento non ha veramente nulla da dire, le squadre stanno solo aspettando la fine della partita. 49-70 VENE! Torna a segna l’estone, ma vale solamente il -21 a 2’30” dalla fine. 45-70 Capitan Ferrero è l’ultimo a ...

LIVE Treviso-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : vantaggio milanese a metà terzo quarto (36-45) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-45 Contropiede in solitaria di Roll che appoggia al vetro. 36-43 Mack penetra al centro dell’area e alza la parabola trovando solo la retina. Timeout Treviso. 36-41 Bell’assist di Mack e appoggio al vetro di Tarczewski. 36-39 Tripla di Nikolic! 33-39 Ottimo scherma di Milano sulla rimessa e Brooks schiaccia in solitaria. 33-37 Primi due punti della partita per Mack. SI ...

LIVE Varese-Sassari - Serie A basket in DIRETTA : Varese prova la rimonta - ma Sassari rimane nettamente avanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-53 SPISSUUU! Inarrestabile la sua penetrazione. 31-51 Si stanno svegliando gli americani di Varese, ma dall’altra parte Evans e Vitali continuano a macinare punti con grande qualità. 26-44 Peak e poi ancora Bilan. Sassari ha la testa giusta per non cedere il passo. 24-42 Bilan dalla palla persa al canestro, grande tenacia. Inizia il secondo tempo con la palla persa di Bilan. A tra ...

LIVE Treviso-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : vantaggio milanese all’intervallo (33-35) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! C’è grande equilibrio al PalaVerde con l’Olimpia avanti di soli due punti. Dodici punti per un ottimo Rodriguez, mentre per Treviso il migliore è Logan (7) 33-35 Jumper nell’area di Moraschini. 33-33 Pareggia Cooke. Manca un minuto alla fine. 31-33 Appoggio al vetro di Tarczewski. 28-31 Rodriguez con il sottomano e timeout immediato di ...

LIVE Treviso-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : vantaggio dei padroni di casa a metà secondo quarto (26-23) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-26 Tripla di Micov. Cinque minuti all’intervallo. 26-23 Penetrazione vincente di Cooke. Sono passati oltre tre minuti, con Milano che non ha ancora segnato. 24-23 Due liberi di Chillo. 22-23 Dopo due minuti senza segnare, Uglietti mette la tripla del -1. FINISCE IL PRIMO quarto! Grande inizio di Treviso (8-0), ma Milano è cambiata con l’ingresso di Rodriguez ed è avanti a fine ...

LIVE Varese-Sassari - Serie A basket in DIRETTA : Sassari in fuga nel secondo periodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-40 SPISSUUUUU! Il piccolo playmaker sardo salta a rimbalzo e al volo segna +16 sulla sirena del primo tempo. 24-38 EVANS NON SBAGLIA! 2/2 dalla lunetta, ora la squadra di coach Pozzecco è in fuga aperta. 24-36 GENTILE SHOW! Prima la tripla e poi la penetrazione. Spettacolo puro del giocatore isolano. Massimo vantaggio per Sassari sul +12. 24-31 Mayo sblocca i suoi 2/2 ai tiri liberi. Dopo ...

LIVE Treviso-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : straordinario inizio dei padroni di casa (12-3) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sbaglia il libero lo spagnolo. 15-10 Super penetrazione del Chacho e canestro con il fallo di Tessitori. 15-8 Dentro anche il libero per Tessitori. 14-8 Tessitori lavora in bene in posto e segna con il fallo di White. Quattro minuti alla fine del quarto. 12-8 Altro assist di Rodriguez e tripla di Cinciarini. 12-5 Schiacciata di Biligha sull’assist di Cinciarini. 12-3 Ancora palla persa ...