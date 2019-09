Scontrino da 430 euro | chiuso e subito riaperto il ristorante a Roma

Roma - maxi Scontrino da 430 euro a due turiste giapponesi : ristorante chiuso e poi riaperto. Multa da 5mila euro per la mancia “obbligatoria” : chiuso e poi, dopo neanche un giorno, di nuovo aperto. Il ristorante nel pieno centro storico di Roma che ieri è finito al centro delle polemiche per un conto salatissimo a due turiste giapponesi, 430 euro di cui 80 di mancia, dopo la denuncia è stato costretto dalla polizia locale della Capitale a chiudere i battenti, anche se per un breve periodo. La motivazione, però, non è la somma chiesta alle clienti, ma un'”irregolarità ...

