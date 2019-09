Schiacciato dalla porta di calcio | portiere in gravi condizioni

Portiere 14enne Schiacciato dalla porta di calcio : Un giovane di 14 anni è ricoverato da ieri in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Perrino" di Brindisi a causa delle lesioni provocategli da una porta del campo di calcio comunale di Mesagne (Brindisi) che gli è caduta addosso durante un allenamento. Il ragazzo ha subito un trauma cranio-facciale ed è stato sottoposto a un intervento eseguito dai neurochirurghi per la rimozione di un ematoma ...

Verona - cestello si sgancia dalla gru e cade a terra : operaio muore Schiacciato : Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 13.30 in un cantiere edile di Verona, in via Vasari, nei pressi dello stadio Bentegodi. Secondo i primi rilievi dei...