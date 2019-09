Scala grattacielo a Francoforte | arrestato lo Spiderman francese

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 28 settembre 2019) Lo "Alain Robert è statooggi dalla polizia didopo averto senza alcun equipaggiamento o protezione, e senza alcuna autorizzazione, unnella capitale finanziaria tedesca.Lotore di 57 anni ha impiegato mezz'ora perre lo "Skyper", 42 piani per 154 metri di altezza dove ha sede la Dekabank. Lo specialista dellete in città, noto con il soprannome di Uomo ragno, non ha spiegato le ragioni del suo gesto. A metà agosto hato undi Hong Kong dove ha srotolato una bandiera della pace in sostegno dei manifestanti pro-democrazia. Tra i suoi record lata del Burj Khalifa, la torre più alta del mondo (828 metri) a Dubai, la Tour Eiffel e le Petronas di Kuala Lumpur.

