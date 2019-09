Sassuolo-Atalanta | gli highlights del match – VIDEO

Inter - sesta vittoria e resta in testa |La classifica Sassuolo-Atalanta Diretta : 1-4 : Il cileno devia in porta il primo gol, segna il raddoppio poi si fa cacciare con una plateale simulazione. Accorcia Jankto, e i nerazzurri rischiano prima del gol di «Duracell»

Diretta/ Sassuolo Atalanta - risultato 0-2 - video streaming DAZN : subito Gomez-Gosens! : Diretta Sassuolo Atalanta streaming video DAZN: formazioni ufficiali e risultato live del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Risultati Serie A live - 6^ giornata : si gioca Sassuolo-Atalanta - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La sesta giornata si è aperta con il successo casalingo della Juve per 2-0 contro la Spal. Ma se i bianconeri chiamano, l’Inter risponde: 1-3 dei nerazzurri in casa della Samp e vetta riconquistata. Domenica è tempo di riscatto per Roma, Napoli e Milan, rispettivamente a Lecce e contro Brescia e Fiorentina. Il programma completo di giornata e la classifica aggiornata. SABATO ore 15 Juventus-Spal 2-0 ...

Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta : c’è Defrel - il Gasp conferma i tre davanti : Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta – Due squadre in ottima forma, due allenatori propositivi. Il posticipo del sabato della 6^ giornata di Serie A propone il match del Mapei Stadium tra emiliani e bergamaschi, fischio d’inizio ore 20.45. Gli uomini di De Zerbi, finora perfetti in casa, provengono dalla sconfitta beffa di Parma, arrivata in pieno recupero e su autogol. Quelli di Gasperini, dopo la pesante debacle in ...

Diretta Sassuolo Atalanta/ Streaming video DAZN : De Zerbi vs Gasperini - gran duello : Diretta Sassuolo Atalanta Streaming video DAZN: il duello degli allenatori, quote e risultato live del match valevole per la sesta giornata di Serie A.

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : si parte con Juve-SPAL - Samp-Inter e Sassuolo-Atalanta : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: si parte con Juve-SPAL, Samp-Inter e Sassuolo-Atalanta proviene ...

Sassuolo-Atalanta oggi in tv : orario d’inizio - canale - streaming e programma. Le probabili formazioni : L’anticipo del sabato sera della sesta giornata di Serie A mette di fronte il Sassuolo e l’Atalanta. Si gioca al Mapei Stadium ed un match che promette gol e spettacolo, tra due squadre che offrono sempre un ottimo calcio. Il Sassuolo è reduce dalla sconfitta in pieno recupero nel derby contro il Parma. Un 1-0 maturato al 94′ per un autogol di Bourabia, che ha cancellato il rigore parato da Consigli ad Inglese. De Zerbi riporta ...

Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta : Defrel favorito su Boga - tornano titolari Gomez e Zapata : Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta – Il Sassuolo ospita l’Atalanta nell’anticipo serale del sabato. La squadra neroverde è reduce dalla sconfitta di Parma, ma in casa ha dimostrato di trasformarsi. L’Atalanta, dal canto suo, è una macchina perfetta in trasferta, con tre vittorie in altrettante gare. De Zerbi dovrebbe dar fiducia a Berardi e Caputo, mentre il terzo posto sarà deciso nel ballottaggio tra Boga e ...