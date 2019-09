Sassuolo-Atalanta | Gasperini…si arrabbia | “Nel secondo tempo siamo stati fermi | persi

Sassuolo travolto 1-4 - l'Atalanta tiene il passo dietro Inter e Juve : E? la quinta vittoria di fila dell?Atalanta sul Sassuolo, lo 0-4 del primo tempo è persino peggio del 2-6 di fine 2018. Al Mapei è come si giocasse a Bergamo, dato...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Sassuolo-Atalanta 1-4 - poker dei bergamaschi al Mapei Stadium : Netta vittoria dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, nell’incontro valido per il sesto turno del campionato di Calcio di Serie A 2019-2020. Un match già deciso nel primo tempo, concluso dai bergamaschi avanti di quattro gol per effetto della doppietta del “Papu” Gomez (7′ e 29′) e delle realizzazioni di Gosens al 13′ e di Zapata al ...

Atalanta a valanga : poker al Sassuolo con doppietta di Gomez : Atalanta a valanga. Le basta un tempo per travolgere il Sassuolo, firmare un poker pesante (4-1) e firmare il miglior inizio di campionato dal ritorno in serie A (stagione 2011-2012). Dopo sei giornate mai aveva ottenuto 13 punti e la formazione in versione Champions mostra a tratti di rasentare la

Sassuolo-Atalanta 1-4 - le pagelle di CalcioWeb : Gomez straripante - disastro Chiriches [FOTO] : Sassuolo-Atalanta, LE pagelle DI CalcioWeb – L’Atalanta domina a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Partita chiusa già nel primo tempo con la doppietta di Gomez e i gol di Gosens e Duvan Zapata. Rete della bandiera di Defrel nella ripresa. Strepitosa prestazione di Gomez, bene anche Duvan Zapata e gli esterni. Male la difesa del Sassuolo, su tutti Chiriches, si salvano Defrel e Duncan. In alto la FOTOGALLERY. Sassuolo-Atalanta, ...

Anticipo Serie A - Sassuolo-Atalanta 1-4 : 22.38 Non si ferma la marcia dell'Atalanta che, nell'Anticipo del 6° turno, passa in casa del Sassuolo con un netto 4-1. Primo tempo show dell'Atalanta che annienta il Sassuolo. Bergamaschi avanti già al 6' con un'azione personale del 'papu' Gomez. Al 13' c'è il raddoppio: Gosens sfrutta alla perfezione un cross di Ilicic con velo di Zapata e batte Consigli. Ancora Gomez firma lo 0-3 e la doppietta personale al 29'. Il poker lo serve al 35' ...

Risultati Serie A – La sesta giornata si è aperta con il successo casalingo della Juve per 2-0 contro la Spal. Ma se i bianconeri chiamano, l'Inter risponde: 1-3 dei nerazzurri in casa della Samp e vetta riconquistata. Domenica è tempo di riscatto per Roma, Napoli e Milan, rispettivamente a Lecce e contro Brescia e Fiorentina.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta : c’è Defrel - il Gasp conferma i tre davanti : Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta – Due squadre in ottima forma, due allenatori propositivi. Il posticipo del sabato della 6^ giornata di Serie A propone il match del Mapei Stadium tra emiliani e bergamaschi, fischio d’inizio ore 20.45. Gli uomini di De Zerbi, finora perfetti in casa, provengono dalla sconfitta beffa di Parma, arrivata in pieno recupero e su autogol. Quelli di Gasperini, dopo la pesante debacle in ...