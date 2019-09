San Michele a Orsara | l’incendio del Campanile

Davide CasSani strappalacrime : la lettera per il 40° compleanno di Michele Scarponi è commovente : Davide Cassani ricorda Michele Scarponi nel giorno del suo 40° compleanno: il pensiero speciale del ct della Nazionale italiana di ciclismo Michele Scarponi avrebbe compiuto 40 anni ieri e a due anni dalla sua tragica scomparsa, a causa di un incidente stradale mentre si allenava per le strade di Filottrano, in tantissimi gli hanno rivolto un pensiero speciale. Tra coloro che ieri hanno voluto ricordare l’Aquila di Filottrano ...

Le Sante Bambole Puttane di Grazia Di Michele sono le donne che resistono agli stereotipi - l’intervista di OM : Se per spiegare Sante Bambole Puttane di Grazia Di Michele dobbiamo invitare all'ascolto chi storce il naso per la "parolaccia" inclusa nel titolo, allora potrebbe essere la buona occasione per rinforzare la tesi sull'importanza dei cantautori in un contesto storico ancora schiavo della superficialità. Un problema, questo, che non è ancora stato superato nonostante l'Internet offra risorse gratuite e intuitive a chiunque voglia informarsi e ...

Grazia Di Michele presenta Sante Bambole Puttane al Napoli Expò Art Polis 2019 : Alle 17:30 di oggi, 23 settembre, Grazia Di Michele presenta Sante Bambole Puttane al Napoli Expò Art Polis 2019, un incontro totalmente gratuito durante il quale la cantautrice romana espone nell'esclusiva cornice partenopea la sua nuova fatica discografica e il suo nuovo romanzo, Apollonia (Castelvecchi Editore), nello spazio del Salotto Napoli Con... per la nuova tappa del tour. Sante Bambole Puttane raccoglie 10 tracce che ...

Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo : La Storia del SantuarioSantuario di San Michele a Monte Sant’Angelo L’immensa caverna calcarea, tenendo presente il sito, la struttura e l’ampiezza, dovette essere già in età greca e romana un luogo di culto. Lo storico Strabone parla, riferendosi probabilmente ad essa, di un tempio dedicato al dio Calcante, mitico indovino, sacerdote di Apollo. Qui accorrevano i fedeli per chiedere i responsi, spesso trascorrendo ...

“Sante Bambole Puttane” : Grazia Di Michele e Maria Rosaria Omaggio all’Auditorium Parco della Musica il 22 settembre : Grazia Di Michele e Maria Rosaria Omaggio di nuovo insieme in scena con il Teatro-Canzone, dopo il grande successo di “Chiamalavita” tratto dalle opere di Italo Calvino. Domenica 22 settembre, alle ore 19:00 sarà il Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ad ospitare il loro nuovo progetto tutto al femminile. “Sante Bambole Puttane”, che è anche il titolo del nuovo album di Grazia Di Michele (Egea Music), scritto a ...

Incidente sulle Pale di San Martino : morti i padovani Michele Chinello e Carlo Gomiero : Sono stati recuperati i corpi senza vita dei due alpinisti veneti dispersi dalla sera precedente sulle Pale di San Martino.

Ponte San Michele di Paderno : apertura al traffico di auto e moto anticipata all’8 novembre : “Il Ponte San Michele fra Paderno e Calusco d’Adda riaprirà al traffico veicolare l’8 novembre 2019, con un mese di

“Ride on Colors” – Oltre 150 ciclisti col ct CasSani alla scoperta della terra dei piloti - in bici anche Michele Pirro [GALLERY] : Oltre 150 ciclisti insieme al ct Davide Cassani per “Ride on Colors”. La pedalata alla scoperta dei luoghi della Riders’ Land Si sono presentati in Oltre 150 questa mattina alle 8 in piazzale Roma per partecipare a “Ride on Colors” la pedalata insieme a Davide Cassani alla scoperta dei luoghi della Riders Land. E il CT della nazionale di ciclismo e presidente di Apt Servizi dell’Emilia Romagna non si è presentato solo. Al ...

Amici - Grazia Di Michele picchia duro : "AlesSandra Amoroso e Mahmood talenti - Marco Carta un fenomeno tv" : "Un fenomeno più televisivo che artistico". Grazia Di Michele, ex professoressa di Amici, colpisce durissimo Marco Carta, suo ex allievo con cui, anche in diretta nell'edizione del talent poi vinta dal cantante sardo, non mancarono screzi. Intervistata da Vanity Fair, la Di Michele spiega: In Marco