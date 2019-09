Salute | controlli dei Nas su inchiostri per tatuaggi | sequestrate 248 confezioni

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019)dei carabinieri del Nas suglipere sequestro di 248di tinture e pigmenti. E’ il risultato deieffettuati dal Comando carabinieri per la tutela della, d’intesa con il ministero della, in 117 aziende del settore, come centri dio, importatori, produttori e distributori nazionali di pigmenti, prelevando nel contempo 100 campioni dipero, inviati ai laboratori per la ricerca di sostanze chimiche, quali ammine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici (Ipa). Le analisi sui campioni, svolte dal laboratorio accreditato dell’Arpa Piemonte, hanno rilevato “la non conformità di 22 campioni per presenza sopra i limiti di legge delle predette sostanze, considerate potenzialmente tossiche o cancerogene“. In seguito ai risultati analitici, il ministero dellaha disposto una ...

