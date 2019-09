Salta la trattativa con Spes | futuro di nuovo a rischio per la Pernigotti

Juventus - niente trasferimento in Qatar per Mario Mandzukic : trattativa quasi definitivamente Saltata : L’attaccante croato difficilmente lascerà la Juventus per trasferirsi in Qatar, sono sorti infatti alcuni problemi che hanno fatto saltare la trattativa Mario Mandzukic non lascerà la Juventus, è infatti quasi definitivamente saltata la trattativa per il trasferimento dell’attaccante croato in Qatar. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’operazione si è arenata per le condizioni economiche del contratto e per alcuni ...

Rakitic-Emre Can - trattativa Saltata per richiesta conguaglio della Juventus (RUMORS) : La Juventus ha chiuso un mercato sicuramente soddisfacente, soprattutto in tema acquisti, grazie agli arrivi di giocatori importanti come De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Danilo e Buffon. Inoltre l'investimento in giovani (ceduti poi in prestito) come Romero e Pellegrini testimoniano la volontà bianconera di programmare anche per il futuro. Rivedibile però la strategia della società piemontese in merito alle cessioni: diversi calciatori ...

"Di Maio vuole la vicepresidenza". La trattativa tra Pd e M5s rischia di Saltare : La trattativa tra Pd e M5s rischia di saltare di nuovo. È quanto affermano fonti Pd spiegando che la ragione è da ricercare nella nuova richiesta di Luigi Di Maio di avere la vice presidenza del Consiglio. Se sul tavolo dei capigruppo si discute di temi e obiettivi, il nodo rimane quindi quello del vicepremier. Il ragionamento che viene fatto a sinistra è che nel governo gialloverde il presidente del consiglio era alla guida ...

Salta l’incontro Pd-M5S. I dem : “Trattativa incagliata per le richieste di Di Maio”. Alle 16 consultazioni al Colle : I Cinque Stelle attaccano: «Hanno le idee confuse. Ci rivedremo quando avranno sciolto le riserve». Ma l’ostacolo principale al momento sono le richieste dell’attuale ministro dello Sviluppo economico che pretenderebbe il Viminale

Juventus - l’agente di Dybala svela alcune verità di mercato : “La trattativa con lo United è Saltata perché…” : Uno dei più discussi, se non il più discusso, del mercato in uscita della Juve. E’ tornato dalle vacanze determinato e ha fatto vedere ottime cose. Ieri poteva giocare, ma ha perso il ballottaggio con Higuain come punta centrale. Ed è rimasto in panchina per tutta la gara. Paulo Dybala è ancora al centro delle voci di mercato, seppur la sua posizione sia più ‘stabile’ rispetto a qualche settimana fa. Nel frattempo, ai ...

Crisi di governo - l’audio di Renzi : “Gentiloni voleva far Saltare la trattativa con i 5 stelle. Non è detto che il Pd arrivi unito alle elezioni” : Nel giorno in cui il Partito democratico comincia ufficialmente le trattative con il Movimento 5 stelle un audio di Matteo Renzi è destinato a infiammare il clima interno ai dem. Un nastro lungo 4 minuti e 53 secondi, registrato ieri, durante una lezione ai ragazzi della sua scuola di politica in Garfagnana, in cui l’ex premier accusa Paolo Gentiloni di voler far saltare la trattativa con i 5 stelle. E soprattutto ipotizza una scissione ...

Renzi ha detto che Gentiloni ha cercato di far Saltare la trattativa col M5S : Era lui la fonte della notizia sulle tre condizioni "ufficiose" che ieri è stata pubblicata da Repubblica e Huffington Post, ha detto

Matteo Salvini fa Saltare in aria la trattativa tra Pd e M5s : "Ma come - fino a ieri...". Prova dell'inciucio? : "Ma come? fino a ieri...". Matteo Salvini esce da Montecitorio, dove ha incontrato i deputati della Lega, e fa saltare in aria la trattativa tra Movimento 5 Stelle e Pd. "Leggevo i punti proposti da Zingaretti ai 5 stelle, sparisce il taglio dei parlamentari... Subito uno sberlone". Il riferimento è