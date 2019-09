Sabato sui canali Rai Sport | Palinsesto 28 Settembre 2019

Sabato 28 Settembre sui canali Sky Cinema HD : La preda perfettaCatherine è sposata con il ricco Parker, ammistratore di alcune cliniche ospedaliere private. I due coniugi si recano in una remota isola che può essere raggiunta solo in elicottero per acquistare uno yach dal commerciante navale Peter Thornton, ma un’emergenza richiama Parker al lavoro e la moglie non riesce a raggiungere l’ultimo elicottero della giornata. Chaterine, insoddisfatta del suo matrimonio e ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 21 Settembre 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 21 Settembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 21 Settembre sui canali Sky Cinema HD : Mrs Mills - Un tesoro di vicinaSophie Marceau dirige e interpreta una commedia con Pierre Richard. La routine di una scrittrice di romanzi rosa viene piacevolmente stravolta da un'anziana e stravagante vicina di casa (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Balla coi lupi [Ext....

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 14 Settembre 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 14 Settembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 14 Settembre sui canali Sky Cinema HD : Nudi e feliciGeorge e Linda si sono lasciati convincere ad acquistare a un prezzo non conveniente un monolocale nel West Village. Di lì a poco lui perde il lavoro e lei vede fallire le speranze di vendere alla HBO il suo documentario sui pinguini con il cancro ai testicoli. Sono quindi costretti a lasciare New York per recarsi ad Atlanta dove l'insopportabile fratello di George, Rick, ha un lavoro da offrirgli. Nel corso del viaggio si ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 7 Settembre 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 7 Settembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 7 Settembre sui canali Sky Cinema HD : Attacco al potereIl Presidente Clinton, dopo l'attentato al World Trade Center, promette durezza nei confronti dei terroristi. Si aprono due indagini parallele: da un lato il capitano Hubbard dell'FBI e dall'altro l'agente segreto della CIA Elise Kraft. Mentre le indagini proseguono altri attentati colpiscono New York e il generale Devereaux ha buon gioco nell'imporre le maniere forti facendo saltare le garanzie costituzionali. Sarà ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 31 Agosto 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 31 Agosto 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 31 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Un nemico che ti vuole beneBlack comedy con Diego Abatantuono. Un professore salva la vita di un killer professionista che, per riconoscenza, e' disposto a uccidere il peggior nemico del suo salvatore (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Van Gogh - Sulla soglia...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 24 Agosto 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 24 Agosto 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 24 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Moschettieri del re - La penultima missioneGiovanni Veronesi dirige Piefrancesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea nella commedia sulle nuove imprese dei tre moschettieri e D'Artagnan.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Il Segreto Dei Suoi OcchiDa 13 anni Ray, ex agente dell'Fbi, e' sulle tracce del delinquente che ha stuprato e ucciso la figlia della sua collega Jess, e la caccia all'uomo si incrocia e...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 17 Agosto 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 10 Agosto 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 17 Agosto sui canali Sky Cinema HD : The PredatorReboot di un classico della fantascienza anni ‘80. Lo spaventoso mostro alieno, sempre più evoluto poiché geneticamente modificato con il Dna di altre specie, si riaffaccia sulla Terra. Il compito di fermarne l'inarrestabile ferocia spetta a un ex cecchino alla guida di una squadra di spregiudicati mercenari. Shane Black, regista anche di 'Iron Man 3', Snel 1987 aveva recitato nel film, diretto da John McTiernan, ...

Rugby – Sabato gli azzurri sfidano la Russia : il Cattolica Test Match sui canali Rai - ecco come seguirlo : L’ItalRugby in campo Sabato pomeriggio per la sfida contro la Russia: ecco come seguire il Match della Nazionale azzurra La Nazionale Italiana Rugby torna in diretta su Rai2 Sabato 17 agosto alle 18.25, nell’inedita cornice del “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto: lo stadio della riviera adriatica, al debutto sul palcoscenico rugbistico internazionale, ospita il Cattolica Test Match tra gli azzurri di Conor O’Shea e la ...