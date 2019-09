Rugby | Pro 14 2019-2020 | un’ottima Benetton Treviso esce sconfitta all’esordio con

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) Difficile giudicare un match nel quale gli assenti sono addirittura superiori ai venti giocatori, in ogni caso però ilci ha provato in tutti i modi a partire forte nel Pro 14 di, ma in casa ha dovuto alzare bandiera bianca proprio sul finale. Contro un avversario durissimo come il Leinster i Leoni sono stati battuti per 32-27. I padroni di casa riescono a ribaltare addirittura lo svantaggio nel primo tempo, trovandosi però sotto 17-14 a metà gara. Sperandio porta nuovamente avanti i Leoni a 20′ dal termine, ma l’espulsione di Ratuva Tavuyara costa cara: gli italiani in 14 non riescono a difendersi e proprio sul finale arriva il sorpasso. Tabellino: 4′ cp. Byrne (0-3), 15′ meta A.Byrne tr. R.Byrne (0-10), 20′ meta Appiah tr.Keatley (7-10), 25′ meta Baravalle tr. Keatley (14-10), 39′ meta D.Kearney tr. R.Byrne ...

