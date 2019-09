Rugby | Coppa Italia 2019-2020 | i detentori del Valorugby cadono a Viadana | alle Fiamme

L’impresa del Giappone nella Coppa del Mondo di Rugby : In uno sport dove i pronostici non si rovesciano quasi mai, la nazionale Giapponese ha battuto la favorita Irlanda con una storica vittoria

Coppa del mondo di Rugby 2019 – Giornata di recupero per l’Italia - Steyn felice per il doppio successo : “sensazione incredibile” : Il giocatore azzurro ha espresso la propria felicità per la vittoria ottenuta contro il Canada, concentrandosi poi sul prossimo impegno con il Sudafrica Mattinata di recupero tra palestra e piscina per la Nazionale Italiana rugby nel suo ultimo giorno a Fukuoka. Gli Azzurri, dopo la bella prestazione fornita ieri all’Hakatanamori Stadium dove hanno superato con un netto 48-7 il Canada, nel pomeriggio odierno si sposteranno in aereo a ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – L’Italia batte il Canada - O’Shea soddisftto : “abbiamo raggiunto il primo obiettivo” : Le parole di O’Shea e Budd dopo la vittoria dell’Italia sul Canada nel secondo match della Coppa del Mondo di Rugby 2019 Una Italia concreta che ha mostrato bel gioco e un’ottima organizzazione ha centrato la seconda vittoria consecutiva con bonus battendo 48-7 il Canada a Fukuoka salendo a quota 10 punti nel Girone B. AFP/LaPresse “Siamo contenti della prestazione di tutti – ha esordito Conor O’Shea durante la conferenza ...

L’Italia ha battuto 48-7 il Canada nei gironi della Coppa del Mondo di Rugby : La Nazionale maschile di rugby ha battuto 48-7 il Canada nel secondo turno dei gironi della Coppa del Mondo in corso in Giappone. A Fukuoka l’Italia era ampiamente favorita e ha confermato le attese ottenendo una vittoria larga e quindi

LIVE Italia-Canada - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : dieci cambi tra gli azzurri - in palio la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30 Queste le parole alla vigilia di Dean Budd, che oggi sarà il capitano dell’Italia: “La partita contro la Namibia ora fa parte del passato. Vogliamo mostrare il nostro vero valore contro il Canada e conquistare il secondo obiettivo che ci siamo prefissati. I gradi di capitano sono sempre un’emozione, ma al Mondiale hanno un sapore particolare“. 9.25 Sono ben dieci i ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – La tecnologia scende in campo con Mastercard : presentato il nuovo trofeo “Player of the Match” : La tecnologia scende in campo con Mastercard in occasione della Rugby World Cup 2019TM: presentato il nuovo trofeo “Player of the Match”. Una ricerca internazionale di Mastercard mostra l’impatto positivo della tecnologia nei giocatori e nei fan di questo sport Mentre l’Italia batte la Namibia 47-22 nella partita di esordio giapponese della Rugby World Cup 2019TM, Mastercard, in qualità di partner globale, celebra lo spirito ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Gli azzurri in visita nelle scuole giapponesi per il “Legacy Programme” : Gli azzurri della palla ovale coinvolti nel programma di legacy della Coppa del Mondo di Rugby 2019 Sergio Parisse, Alessandro Zanni e Leonardo Ghiraldini sono tre leggende del Rugby italiano e internazionale: difficile trovare una definizione differente per un trio capace di accumulare trecentosessantuno apparizioni sulla scena dei test-match lungo una carriera che abbraccia quindici anni. Nessuna tra le venti Nazionali impegnate in ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Domani l’Italia sfida il Canada : le sensazioni dell’allenatore della mischia De Carli : Domani mattina gli azzurri del Rugby tornano in campo per la sfida contro il Canada valida per il secondo match della Coppa del Mondo 2019: le sensazioni di Giampiero De Carli Caldo e una giornata tipicamente estiva hanno accompagnato il Captain’s Run della Nazionale Italiana Rugby all’Hakatanamori Stadium di Fukuoka dove Domani alle 16.45 locali (9.45 italiane) l’ItalRugby affronterà nel secondo turno del Girone B il Canada (prima partita ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Domani Italia-Canada - O’Shea si fida degli azzurri : “in campo con la migliore formazione” : L’Italia pronta alla sfida contro il Canada in Coppa del Mondo di Rugby 2019: le sensazioni del ct azzurro Conor O’Shea Mancano meno di quarantotto ore alla seconda partita della Nazionale Italiana Rugby alla Rugby World Cup 2019. Gli azzurri giovedì 26 settembre alle 16.45 (9.45 italiane) affronteranno il Canada nel secondo incontro del Girone B, match che sarà trasmesso in diretta su Rai 2. “Prima dell’esordio al Mondiale ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Italia vs Canada : una rivalità con radici nei primi anni ’80 : Italia e Canada, quasi quarant’anni di scontri diretti: gli azzurri guidano 7-2 La sfida di Fukuoka tra gli Azzurri e il Canada, secondo turno della Pool B della Rugby World Cup giapponese, segna il decimo scontro diretto tra le due Nazionali: la rivalità tra l’ItalRugby e i Canucks oggi guidati dal flanker gallese Kingsley Jones affonda le proprie radici ai primi anni ’80. Il tour estivo del 1983 porta l’Italia allenata da Pierre ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – O’Shea ha scelto il XV azzurro per il Canada : Conor O’Shea ha ufficializzato la formazione azzurra per la sfida col Canada, valida per il secondo match di Coppa del Mondo di Rugby 2019 Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che giovedì alle 16.45 locali (9.45 italiane) affronterà il Canada all’Hakatanamori Stadium di Fukuoka nel secondo incontro valido per il Girone B della Rugby World Cup, partita che sarà trasmessa in ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Si avvicina Inghilterra-USA - il ct britannico provoca : “giocheremo contro 15 Donald Trump” : Il ct dell’Inghilterra ha provocato gli USA in vista della partita in programma giovedì a Kobe, paragonando gli americani a… Donald Trump La Coppa del Mondo di rugby entra nel vivo, regalando sfide emozionanti rese ancora più elettriche dai protagonisti in campo. In vista di Inghilterra-Stati Uniti in programma giovedì a Kobe, il ct inglese Eddie Jones ha provocato gli americani, sottolineando che giocheranno come 15 Donald ...

Coppa del mondo di Rugby 2019 – L’Italia si prepara alla sfida col Canada - Benvenuti lancia la carica : “bisogna fare attenzione agli errori” : Quattro anni dopo Leed ancora i nordamericani sulla strada dell’ItalRugby: gli azzurri si preparano alla sfida contro il Canada Riposo, controlli medici post-partita e giornata di trasferimento per la Nazionale Italiana Rugby all’indomani dell’esordio nella Rugby World Cup 2019 colto a Osaka contro la Namibia. Messi in cassaforte cinque punti contro la formazione sudafricana, che valgono agli Azzurri guidati da Conor O’Shea il primo ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Buone notizie per l’Italia - Pasquali a disposizione per il Canada : terapie per Padovani : Il professor Badessi ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Tiziano Pasquali e Edoardo Padovani Facendo seguito agli esami strumentali svolti ieri presso l’Hanazono Stadium di Osaka in occasione del turno inaugurale della Rugby World Cup, lo staff medico della Squadra Nazionale diretto dal Prof. Franco Badessi ha rilasciato il seguente bollettino medico. ‘Il pilone destro Tiziano Pasquali non ha riportato lesioni ossee ...