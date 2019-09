Romero | ' Se la Juventus mi ha preso è proprio grazie al Genoa'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) Laha investito molto nel calciomercato estivo, spendendo soprattutto su giocatori giovani che potrebbero diventare nel presente e nel futuro dei riferimenti della rosa bianconera. De Ligt, Demiral, Pellegrini, Rabiot sono solo alcuni dei giovani acquistati dalla dirigenza della, anche se a volte pare essere passato in secondo piano un altro importante investimento dei bianconeri sempre nel settore difensivo: parliamo di Cristian, centrale attualmente alma solo in prestito, in quanto è già di proprietà della. Quest'estate infatti l'argentino ha effettuato le visite mediche al J Medical, dopo le quali è arrivata la firma del contratto ed il successivo trasferimento in prestito per una stagione al, società dalla quale lalo aveva appena acquistato....

Pierca69 : @DanieleBarrila 7.10.18 Nabboli - Sassuolo 2-0 espulso Rogerio (Sa) 17.03.19 Genoa - Juventus 2-0 ammoniti Pandev e… - thomasgramiccia : @GruppoEsperti Buongiorno, 1 per questa giornata? Zaccagni (vs Juventus) Mancosu (vs Napoli) Obiang (vs Spal) Ed… -