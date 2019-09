Roma | scontrino da 429 euro | ristorante chiuso ma non per il conto

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) L'Antico Caffè di Marte ha. Ila due passi da Castel Sant’Angelo () è finito nella bufera per un maxida quasi 430rifilato a due turiste giapponesi. Nelle scorse ore è stato reso noto che il locale è statoe multato. Non però per il 'pazzo' (i prezzi erano regolarmente indicati in menù), come ci si potrebbe aspettare, ma per alcune irregolarità relative all'occupazione del suolo pubblico. 429per due piatti di spaghetti Non è la prima volta e non sarà neppure l'ultima. In qualche città turistica italiana, degli ingenui visitatori (solitamente asiatici) finiscono in qualche locale acchiappa-turisti dove vengono spennati. L'ultimo caso è accaduto in pieno centro a. Due giapponesi in visita nella Capitale, lo scorso 4 settembre si sono fermate a mangiare all'Antico Caffè di Marte e hanno preso due piatti di spaghetti al cartoccio ...

FiorellaMannoia : “Roma, scontrino da 430 euro alle turiste giapponesi per due piatti di spaghetti” Cari esercenti avidi e “gargarozz… - Agenzia_Ansa : Roma, maxi scontrino per due spaghetti: oltre 400 euro per la pasta al cartoccio a due turiste giapponesi #ANSA - HuffPostItalia : Scontrino da 430 euro per due piatti di spaghetti e un'acqua: stangata per turiste giapponesi a Roma -