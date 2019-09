Roma | Fonseca alla ricerca del riscatto | “effettuerò alcuni cambi” | le indicazioni per la

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019) “Abbiamo fatto le nostre analisi con i giocatori, abbiamo fatto capire loro quello che non è andato bene e quello che c’è da migliorare”. Sono le dichiarazioni del tecnico della, Paulo, nel corso della conferenza stampavigilia della partita di campionato contro il Lecce e dopo il ko contro l’Atalanta davanti al pubblico amico. “Domani effettueròcambi, ci sono tante partite ravvicinate e ci sonogiocatori più stanchi di altri. Farò le mie scelte tenendo conto anche di questo aspetto. Per me non esiste un problema di condizione fisica, la settimana scorsa tutti sottolineavano la nostra condizione”, ha aggiunto. “Contro l’Atalanta abbiamo subito la loro aggressività, dobbiamo trovare una chiave per affrontare quel di partite. Dobbiamo essere in grado di trovare soluzioni in avanti, senza perdere troppi ...

