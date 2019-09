Roma | chiuso per 5 giorni per irregolarità il ristorante ' denunciato' dalle due giapponesi

Roma - scontrino da 429 euro : ristorante chiuso (ma non per il conto) : L'Antico Caffè di Marte ha chiuso. Il ristorante a due passi da Castel Sant’Angelo (Roma) è finito nella bufera per un maxi scontrino da quasi 430 euro rifilato a due turiste giapponesi. Nelle scorse ore è stato reso noto che il locale è stato chiuso e multato. Non però per il 'conto pazzo' (i prezzi erano regolarmente indicati in menù), come ci si potrebbe aspettare, ma per alcune irregolarità relative all'occupazione del suolo pubblico. 429 ...

Roma - chiuso il ristorante dello scontrino da 430 euro alle due turiste giapponesi : chiuso per irregolarità nell'occupazione del suolo pubblico, con tavolini sistemati fuori dallo spazio consentito. E multato per quegli 80 euro di mancia aggiunti al conto, già...

Roma : straniero accoltella vigilante - lo disarma e si uccide nella metro B Tiburtina. Digos indaga sul suo passato. Chiuso tunnel lato Lorenzo il Magnifico : Uno straniero ha accoltellato un vigilante, lo ha disarmato e poi ha usato la sua pistola per spararsi e uccidersi. È successo a Roma, nel tunnel della metro B alla stazione...

Taste of Roma 2019 ha chiuso ieri i battenti : tanti i riscontri positivi! : Ha chiuso ieri i battenti, domenica 22 settembre, Taste of Roma, l’evento organizzato da BEIT Events che ogni anno unisce il buon cibo all’amore per la condivisione. In linea con le edizioni precedenti le presenze registrate nei 4 giorni della manifestazione, nonostante una domenica di pioggia. Ma sono soprattutto i riscontri del pubblico e degli chef che confermano quanto sia nel cuore di tutti questo evento. tanti gli ospiti del mondo della ...

Roma - due morti in un incidente sul Gra : raccordo chiuso in carreggiata interna : Due morti sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra un'auto e una moto. Dalle prime ore del mattino il Gra è chiuso in carreggiata interna in corrispondenza del km 22, a...

Chiuso il viaggio del Papa in Africa - Bergoglio riparte per Roma : Papa Francesco è in volo verso Roma dove è previsto che giungerà, all'aeroporto di Ciampino, intorno alle ore 19. Con la cerimonia di congedo all'aeroporto internazionale di Antananarivo, in Madagascar, si conclude così il 31esimo viaggio internazionale di Papa Francesco, il quarto in Africa. Un viaggio di 8 giorni che si è snodato tra Mozambico, Madagascar e Mauritius. La partenza, dopo la cerimonia di congedo, è avvenuta alle ore 8.13. Dopo ...

Test di Medicina 2019 - ci provano in 68mila. Proteste a Roma contro il numero chiuso. FOTO : Test di Medicina 2019, ci provano in 68mila. ProTeste a Roma contro il numero chiuso. FOTO Sono 68.694 gli studenti iscritti alla prova di accesso per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria: 60 quesiti e 100 minuti per rispondere. I posti a disposizione sono 11.568 per Medicina e Chirurgia e ...

Roma. Via Ostiense : tratto chiuso a moto e biciclette : È stato interdetto al transito di biciclette, ciclomotori e motocicli il tratto di via Ostiense compreso tra il km. 27,100

Calciomercato 2 settembre - last day : Juve - mercato chiuso : Rugani resta. PSG-Icardi - è fatta. Roma-Mkhitaryan - UFFICIALE : Calciomercato 2 settembre- Ecco tutte le trattative di oggi 2 settembre, ultimo giorno di mercato. JuveNTUS– Secondo quanto riportato da “Alfredo Pedullà”, il PSG sarebbe piombato con forte decisione su De Sciglio. Idea di scambio con Meneuir, ma la sensazione è che il diretto interessato voglia restare in bianconero. Attese novità nel corso delle prossime […] L'articolo Calciomercato 2 settembre, last day: Juve, mercato ...

Mustafi alla Roma : prestito Arsenal/ Chiuso da David Luiz - rilancio con Fonseca? : Mustafi alla Roma: Arsenal verso il Sì al prestito con diritto di riscatto. Chiuso da David Luiz, per il nazionale tedesco pronto il rilancio con Fonseca