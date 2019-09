Rifiuti | camion Rap di nuovo respinti | assessore Palermo ' disegno perverso'

Ruba il camion dei Rifiuti per andare a Saint Tropez : denunciato 53enne - incastrato dal Gps : Ha Rubato uno dei camion utilizzati per la raccolta dei rifiuti e ha viaggiato tutta la notte: direzione Saint Tropez, in Costa Azzurra. È successo a Parma, protagonista di questa storia è un uomo di 53 anni, ora denunciato per ricettazione, che davanti alla polizia che l’ha fermato al casello autostradale di Imperia si è giustificato dicendo che voleva festeggiare così il suo compleanno. Secondo quanto ricostruito, l’episodio è ...