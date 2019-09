Return To Love è il nuovo singolo di Andrea Bocelli ed Ellie Goulding dal 4 ottobre

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 28 settembre 2019) IldiedTo. L'artista toscano è quindi pronto a tornare in radio con un brano che anticipa l'uscita della versione speciale di Sì che ha previsto per il mese di novembre, a un anno dal rilascio della versione ufficiale del suo primo disco di inediti dopo molti anni di assenza. Ai duetti originali di Sì, si aggiungono quindi quelli che sono stati pensati per Sì Forever: The Diamond Edition, in uscita su etichetta Sugar l'8 novembre prossimo, compreso quello conche sarà rilasciato per le radio a cominciare dal 4. Racconta: "Ogni amore è speciale e tuttavia segue sempre la stessa legge: lo stesso amore che fa crescere il seme, fa fiorire il fiore. Questa canzone imita il risveglio del cuore, la consapevolezza di una rinnovata capacità di amare" E gli fa eco, che si ...

