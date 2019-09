Repubblica | Louis Vuitton Milan | si tratta Elliott spinge lo stadio per rendere

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2019) E’ da due mesi che negli ambienti parigini della moda circola la voce che Bernard Arnault, proprietario del gruppo Lvmh–, voglia acquisire il. La notizia è stata smentita dalla multinazionale, ma iisti si aggrappano alla speranza, scrive. Il club non centra la Champions da 6 anni e anche in questa stagione ha iniziato male, con 3 sconfitte in 5 giornate. Hanno fatto peggio solo Spal e Sampdoria. I tifosi si chiedono dove stia andando ilguidato dal fondo Elliot, che viene dopo il naufragio del cinese Yonghong Li. Durante il derby, la famiglia Singer non era in tribuna e questo non ha fatto che alimentare le voci provenienti da Parigi. Scrive il quotidiano: “La cifra base per la vendita sarebbe scesa a 960 milioni, da 1,2 miliardi. Una grande banca d’investimento di Londra sarebbe tra gli advisor. Il temporaneo rallentamento della ...

LucaZane12 : @AZZURRIIIII @MilanNews_Ar @repubblica Yes Louis Vuitton ha smentito categoricamente l’offerta al fondo Elliott per l’acquisto del milan - der_terrorist : Luna Mira Alldinger in Louis Vuitton na capa da D La Repubblica - AEDIC2 : Business in Africa Camerun - -