Renzi e Salvini più concorrenti che avversari Italia Viva guarda a destra

Gelsomina Vono - l'ex M5s passata con Renzi promuove Salvini : "Certe sue idee sono buone" : Ancora un'intervista per la transfuga della settimana, Gelsomina Silvia Vono, l'ex grillina passata con Matteo Renzi e Italia Viva. Onta massima, per il M5s e per Luigi Di Maio. E non paga di simile sfregio, intervistata dal Fatto Quotidiano, ovvero l'house organ pentastellato, infierisce con un pla

Sondaggi elettorali : calano Salvini e PD - scende anche M5S - Italia Viva di Renzi al 4 - 8% : L'ex leader Dem Matteo Renzi può sicuramente gongolare, in pochi avrebbero infatti scommesso che la sua nuova creatura, già appena nata e ancora in fasce, potesse attestarsi su un risultato così ampiamente soddisfacente. In pochi, certo, tranne forse lui che, da politico scaltro e sicuramente poco impulsivo, ben sapeva cosa stava andando a fare. Così, stando a quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici del 28 settembre, realizzati ...

Sondaggio Pagnoncelli : Matteo Renzi boom - quanti punti mangia al Pd. Crolla la Lega di Salvini - Giorgia Meloni fa il botto : Cambiano le intenzioni di voto - sottolinea il consueto Sondaggio di Pagnoncelli per il Corriere - soprattutto per la nascita di Italia Viva, la nuova formazione di Renzi, stimata intorno al 4.8%. Il Pd è quello che ne esce più ridimensionato: oggi è infatti al 19,5%. I punti persi sono dovuti sos

Berlusconi indagato per attentato a Costanzo/ Salvini 'con' Renzi : 'Basta attacchi' : Silvio Berlusconi indagato per attentato a Maurizio Costanzo, il pensiero di Renzi: "Neanche uno straccio di prova…". Salvini con il Cav.

Stragi di mafia - Renzi dà la linea e Salvini e Meloni lo seguono : “Berlusconi? Indagini senza logica” - “Ridicolizzano la magistratura” : La strada l’ha aperta Renzi, che ha parlato di un’inchiesta “senza uno straccio di prova“. Subito dopo si sono accodati uno dopo l’altro la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini. E’ l’anomalo fronte schierato contro l’inchiesta che cerca di fare luce sui mandanti delle Stragi di mafia del 1992 e 1993, nel cui fascicolo è finito indagato anche ...

Confronto tv Renzi-Salvini il 15 ottobre a Porta a Porta : Il Confronto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini avverrà martedì 15 ottobre a Porta a Porta, in seconda serata su Rai 1

Matteo Renzi a L'aria che tira accusa di razzismo Matteo Salvini : "Ogni volta che c'è uno stupro..." : Matteo Renzi ospite alL'aria che tira di Myrta Merlino si rivolge a Matteo Salvini: "Se tu fai un tweet quando una ragazza viene violentata da un uomo di colore e sottolinei l'aspetto dell'uomo di colore e non la violenza, la settimana dopo c'è un'altra terribile e schifosa violenza fatta da un raga

Il confronto televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini sarà il 15 ottobre - in seconda serata su Rai 1 : Il 15 ottobre ci sarà un confronto televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini: andrà in onda all’interno della trasmissione Porta a Porta, su Rai 1 in seconda serata, dopo la fine della partita di calcio tra Italia e Liechtenstein. Il

Confronto Renzi-Salvini a Porta a porta il 15 ottobre - è ufficiale : Ora è ufficiale: il già annunciato Confronto televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini si terrà martedì 15 ottobre 2019, a porta a porta, in seconda serata su Rai1. Niente male il traino scelto dai due politici, visto che il duello andrà in onda al termine della partita Italia-Liechtenstein, gara valevole per la qualificazione al Campionato Europeo di calcio 2020. A comunicarlo è stata la Rai poco fa. Si tratterà del primo Confronto ...

Matteo Renzi : con M5S azzardo per stop Salvini : 12.02 Matteo Renzi intervistato su diverse Tv ha spiegato: "L'alleanza con M5S è un incredibile azzardo ma sarebbe stato peggio essere in campagna elettorale contro Salvini". E su Romano Prodi che ha fatto una battuta, associando Italia Viva allo yogurt, ha risposto con una battuta sullo stesso tono: "Prodi è l' ultimo a poter parlare di cibo e politica, lo chiamano er Mortadella...". "Salvini non è un pericolo per la democrazia,ma per ...

Matteo Salvini - scontro con Conte - Renzi e Berlusconi : 'Non essere geloso' : Matteo Salvini, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi hanno sempre avuto un rapporto molto particolare e, a turno, sembra che tra i due litiganti il terzo abbia goduto. Ma andiamo per gradi. Oggi Salvini, dopo essere stato "spodestato" da Matteo Renzi (prima che si scindesse dal Pd e dall'alleanza con il M5s per la creazione del neo-partito "Italia Viva") sulla piattaforma Rousseau, dichiara lo scontro aperto sull'accordo dei migranti a Malta. Ha, a ...

Laura Boldrini e Matteo Renzi si stanno giocando il ruolo di "anti-Salvini"? : In attesa del confronto televisivo fra "i due Matteo", il ruolo di anti-Salvini spetta di diritto a Laura Boldrini. La ex presidente della Camera sta ancora ricevendo gli auguri e le congratulazioni per il suo ingresso nel Pd, ma già si riaccende il duello a distanza con il leader della Lega. La disfida a colpi di Tweet Il PD è come un autobus: scende Renzi, sale la Boldrini! Ottimo acquisto pic.twitter.com/m0VIrTUa8e — Matteo Salvini ...

Piero Fassino e la profezia su Salvini : "Renzi finirà per offrirgli una rendita di posizione che lo agevolerà" : "Proponendosi come l'alternativa a Salvini, Renzi finirà per offrirgli una rendita di posizione, che il leader della Lega sfrutterà per uscire dal proprio isolamento". Ed ecco che Piero Fassino ha lanciato la sua profezia dopo la scissione del Pd voluta da Matteo Renzi. "Italia Viva? È un'operazione

Matteo Renzi e l'sms a Salvini dopo le dimissioni : il retroscena sulla crisi di governo. Ora è tutto chiaro : "Ho mandato un messaggino a Salvini quando si è dimesso: lui aveva fatto lo stesso con me dopo il referendum. Era giusto dire: sei il mio avversario e lo sarai sempre ma ti concedo l'onore delle armi". Questo il retroscena che lo stesso Matteo Renzi ha svelato in diretta a Non è L'Arena. Una confess