Ragusa dopo il servizio scuolabus anche la mensa scolastica

Ragusa - 59enne muore dopo l’annegamento in mare : l’ambulanza non riesce a raggiungerlo per colpa di un’auto in sosta vietata : Un uomo annega in mare, arriva l’ambulanza, ma i soccorsi vengono rallentati dalla presenza di un’auto in sosta vietata. Cesare Lazzari, 59 anni, dirigente scolastico di Lucca, è morto nella notte all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Sampieri, frazione di Scicli, nel Ragusano, con gli operatori del 118 bloccati da un’auto che ostruiva l’accesso ad una strada che costeggia la pineta e ...