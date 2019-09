Psicosi farmaci | il ministero Basta con gli allarmismi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Maria Sorbi L'Ema: «Fate altri test». Ma scoppia un altro caso: «Le nuove medicine anti cancro non valgono prezzi extra» Mentre i pazienti prendono d'assalto studi medici ee, spaventati dall'allarme sostanze cancerogene nei prodotti a base di ranitidina, le case farmaceutiche cercano di fare chiarezza. Per prima la Sanofi, che dal 2017 produce il Buscopan antiacido, uno deipiù noti per chi ha problemi di stomaco. «Il divieto di utilizzo predisposto dall'Aifa - comunica l'azienda - è a scopo precauzionale ed è da considerarsi temporaneo, in attesa di ulteriori analisi di qualità. Specifichiamo che i lotti di Buscopan antiacido (ndr, e non del Buscopan antispastico, che non contiene affatto ranitidina) non sono interessati da un ritiro dal mercato, ma da un divieto di utilizzo da parte del consumatore in attesa di ulteriori verifiche». In Borsa l'azione della ...

