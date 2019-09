Propaganda Live | Zoro svela i retroscena sulla scomparsa di Mirko Matteucci | “Non si è

“Ve lo ricordate Maradona ai mondiali ’94?”. Clamorosa “gaffe” di Mentana in diretta a “Propaganda Live”. Parole pesanti. E ora? : Si sa nelle trasmissioni satiriche tutto è permesso, se poi questa trasmissione si chiama “Propaganda Live” allora i freni inibitori si abbassano ancor di più. Sarà per questo che il pluridecorato Mentana si è fatto “beccare” in una gaffe Clamorosa nei confronti di Matteo Salvini. Diego Bianchi accoglie l’ospite ricordandogli che lo scorso anno si erano lasciati con un “Maradona” della politica. L’allusione, tutt’altro che velata, è a Salvini: ...

Ci siamo organizzati senza di lui. Caos a Propaganda Live per l’assenza di Mirko Matteucci : Il celebre Mirko Matteucci, in arte Missuori 4, è stato uno dei volti più apprezzati di Propaganda live. A quanto pare, la trasmissione di La 7, dovrà fare a meno del celebre conduttore, infatti nelle prime puntate della nuova edizione, la banda formata da Diego “Zoro” Bianchi, ha visto l’assenza di Missuori 4.\\Secondo le indiscrezioni trapelate da Next Quotidiano, non ci sarebbe nessuna scissione all’interno di Propaganda live, la decisione è ...

Ascolti TV | Social Auditel 20 settembre 2019 : Tale e quale Show vince la serata social contro Rosy Abate 2 - Propaganda Live in testa al trending topic : Auditel 20 settembre 2019: Tale e quale Show vince sui social contro Rosy Abate, Propaganda Live il più twittato Seconda puntata di Rosy Abate 2 la serie contro la seconda puntata di Tale e quale Show. ...

Ascolti Tv Venerdì 13 settembre - 3 - 8 milioni per Tale e Quale - Propaganda Live al 6.1% - XF 13 al 3.5% : Ascolti Tv Venerdì 13 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Quo Vado? – Canale 5 – 2.746 milioni e 13.8% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Tale e Quale Show – Rai 1 – 3.844 milioni e 21.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln NCIS LA + SWAT (2 ep.) 1a Tv – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti ...

Ascolti TV | Venerdì 13 settembre 2019. Tale e Quale Show riparte dal 21.5% - Quo vado? 13.8%. La prima di Propaganda Live 6.1% - X Factor su Tv8 al 3.5% : Tale e Quale Show 2019 Nella serata di ieri, su Rai1 la prima puntata di Tale e Quale Show 9 ha conquistato 3.844.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 Quo vado? ha raccolto davanti al video 2.746.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles 10 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. A seguire SWAT 2 è stato visto da .000 spettatori (%). Su Italia1 X-Men – L’inizio ha intrattenuto .000 ...

Ascolti TV | Social Auditel 13 settembre 2019 : Tale e quale show in testa su Twitter con la vincitrice Lidia Schillaci - boom per Propaganda Live : Social Auditel 13 settembre 2019: Tale e quale show il più twittato, ma Zoro supera Conti con l'hashtag ufficiale Lidia Schillaci vincitrice della prima puntata ha imitato Lady ...

Propaganda Live - diretta della prima puntata : [Live_placement] Propaganda Live è il programma televisivo condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, che va in onda ogni venerdì sera, su La7, a partire dalle ore 21:15.Propaganda Live: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaPropaganda Live, diretta della prima puntata pubblicato su TVBlog.it 13 settembre 2019 23:05.