Propaganda Live annuncia il divorzio da Mirko Matteucci | Ci dispiace | ma andiamo

Mirko Matteucci - sparito tassista Zoro/ Giallo Propaganda Live : irreperibile da mesi : Mirko Matteucci, il tassista di Diego Bianchi 'Zoro' a Propaganda Live sarebbe irreperibile dalla fine di giugno: e i fan chiedono spiegazioni a La7

Propaganda Live - il 'giallo' di Mirko : da giugno non si hanno notizie del tassista di Zoro : Che fine ha fatto Mirko Matteucci, il tassista di Propaganda Live? La fortunata trasmissione di La7, condotta da Diego Bianchi è iniziata da ormai due settimane, ma del burbero inviato - sparito anche dai social - non c'è traccia. I suoi numerosi fan, preoccupati, pretendono risposte, ma "Zoro", finora, non ha saputo (o voluto) dare spiegazioni. E c'è chi non esclude che il giallo di "Missouri 4" (il suo nome d'arte), sia semplicemente una ...

“Manca da 3 mesi”. Mirko Matteucci - il tassista di Propaganda Live - sparito nel nulla : l’allarme del pubblico : È sparito nel nulla. Da 3 mesi, dalla scorso giugno per la precisione, di Mirko Matteucci si sono perse le tracce. Non un parola sui social, dove era sempre attivissimo, non una foto. E sono stanti i fan di Zoro, di cui è spalla dai tempi di Gazebo, che si chiedono dove sia finito. “Missouri 4”, così viene chiamato da Zoro sembra introvabile. I fan del programma si chiedono se si tratti di una gag organizzata ad arte dal team di Propaganda Live ...

Mirko Matteucci sparito da Propaganda Live. Il pubblico insorge e chiede spiegazioni : Che fine ha fatto Mirko Matteucci? Se lo chiedono gli spettatori di Propaganda Live che da due settimane stanno invadendo i social di domande e richieste di chiarimento.L’hashtag #Mirko venerdì sera è addirittura finito in tendenza, proprio mentre la trasmissione di La7 andava in onda senza fornire spiegazioni sull’assenza. Un atteggiamento identico a sette giorni fa, quando Diego Bianchi aveva rapidamente fatto riferimento al collega con ...

Ascolti TV | Social Auditel 20 settembre 2019 : Tale e quale Show vince la serata social contro Rosy Abate 2 - Propaganda Live in testa al trending topic : Auditel 20 settembre 2019: Tale e quale Show vince sui social contro Rosy Abate, Propaganda Live il più twittato Seconda puntata di Rosy Abate 2 la serie contro la seconda puntata di Tale e quale Show. ...

Ascolti Tv Venerdì 13 settembre - 3 - 8 milioni per Tale e Quale - Propaganda Live al 6.1% - XF 13 al 3.5% : Ascolti Tv Venerdì 13 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Quo Vado? – Canale 5 – 2.746 milioni e 13.8% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Tale e Quale Show – Rai 1 – 3.844 milioni e 21.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln NCIS LA + SWAT (2 ep.) 1a Tv – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti ...

Ascolti TV | Venerdì 13 settembre 2019. Tale e Quale Show riparte dal 21.5% - Quo vado? 13.8%. La prima di Propaganda Live 6.1% - X Factor su Tv8 al 3.5% : Tale e Quale Show 2019 Nella serata di ieri, su Rai1 la prima puntata di Tale e Quale Show 9 ha conquistato 3.844.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 Quo vado? ha raccolto davanti al video 2.746.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles 10 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. A seguire SWAT 2 è stato visto da .000 spettatori (%). Su Italia1 X-Men – L’inizio ha intrattenuto .000 ...

Ascolti TV | Social Auditel 13 settembre 2019 : Tale e quale show in testa su Twitter con la vincitrice Lidia Schillaci - boom per Propaganda Live : Social Auditel 13 settembre 2019: Tale e quale show il più twittato, ma Zoro supera Conti con l'hashtag ufficiale Lidia Schillaci vincitrice della prima puntata ha imitato Lady ...

Propaganda Live è il programma televisivo condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, che va in onda ogni venerdì sera, su La7, a partire dalle ore 21:15.

