Probabili formazioni Udinese-Bologna | quasi certo il forfait di Lasagna | dubbio in

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019)– Si gioca, partita valida per la sesta giornata di Serie A. Momento delicatissimo per i friulani, che vengono da 4 partite senza vittorie, l’ultima il pareggio per 0-0 di Verona. Il, dopo l’ottimo avvio, è in leggera flessione dopo la sconfitta contro la Roma e il pari contro il Genoa. Tudor ha un solo risultato per rimanere sulla panchina dell’. In forte, il tecnico croato potrebbe proporre l’inedita coppia Okaka-Nestorovski. Conferme nelper il 4-2-3-1, unicochi sarà l’attaccante centrale tra Santander e Palacio. Ledel match.(3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski.(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, ...

FansCalcio : Serie B, la giornata in diretta dalle 15: probabili formazioni e dove vederla in tv - tuttosport : Diretta #SampdoriaInter ore 18: come vederla in tv e probabili formazioni ?? - zazoomnews : Probabili formazioni Lecce-Roma: Pellegrini in dubbio gioca Kluivert - #Probabili #formazioni #Lecce-Roma: -