Previsioni astrologiche ottobre | Capricorno | progetti professionali a gonfie vele

Previsioni astrologiche dal 30/9 al 6/10 : Cancro empatico - Vergine euforica : Durante la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 troveremo la Luna viaggiare dalla Bilancia al Capricorno, mentre Mercurio, inizialmente in Bilancia assieme a Marte, Sole e Venere, si sposterà nello Scorpione. Plutone e Saturno saranno in Capricorno, nel frattempo il Nodo Lunare sarà in Cancro. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Cancro empatico Ariete: silenziosi. Poca o nulla la voglia di ...

Previsioni astrologiche - classifica 30 settembre : Acquario focoso - Toro distratto : Lunedì 30 settembre 2019 troviamo la Luna in Scorpione mentre Mercurio, Marte, il Sole e Venere nei gradi della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove nel segno del Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Nettuno sarà nel segno dei Pesci. Sul podio 1° posto Acquario: focosi. I Pianeti nel loro Elemento premieranno, con ogni probabilità, la passionalità dei nativi sin dalle prime ...

Previsioni astrologiche 30 settembre : amore 'top' per Gemelli e Acquario : Lunedì 30 settembre 2019 troveremo la Luna nel segno dello Scorpione mentre Marte, Mercurio, Venere ed il Sole saranno nell'orbita della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove nel segno del Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Ariete indisponente Ariete: indisponenti. L'atteggiamento dei nativi in questa prima giornata settimanale potrebbe risultare ...

Previsioni astrologiche ottobre - Sagittario : probabili separazioni e tradimenti : Ad ottobre 2019 troveremo Marte passare dal segno della Vergine alla Bilancia mentre il Sole, Venere e Mercurio passeranno dalla Bilancia allo Scorpione. Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno come Urano in Toro e Giove nel segno del Sagittario. Il Nodo Lunare stazionerà in Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà in Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche nel mese di ottobre per il segno del Sagittario. Lavoro Durante i mesi ...

Previsioni astrologiche ottobre - Scorpione : gran slancio passionale - nuove collaborazioni : Nel mese di ottobre 2019 troveremo il Sole, Mercurio e Venere cambiare segno viaggiando dalla Bilancia allo Scorpione mentre Marte passerà dalla Vergine alla Bilancia. Saturno e Plutone rimarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano sui gradi del Toro. Infine Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche nel mese di ottobre per il segno dello Scorpione. Lavoro Durante i ...

Previsioni astrologiche - classifica 29 settembre : Bilancia mondana - Pesci voltagabbana : Domenica 29 settembre 2019 troviamo il Sole, la Luna, Venere e Mercurio nel segno della Bilancia mentre il Nodo Lunare sarà in Cancro. Marte stazionerà in Vergine con Nettuno che sarà nell'orbita dei Pesci. Saturno e Plutone permarranno sui gradi del Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Sul podio 1° posto Leone: strategici. Il fronte lavorativo sarà bene supportato dai passaggi planetari che, con ogni probabilità, renderanno i ...

Previsioni astrologiche 29 settembre : Leone lungimirante - acquisti per Acquario : Domenica 29 settembre 2019 troveremo la Luna, Mercurio, Venere e il Sole nel segno della Bilancia mentre Marte sarà nell'orbita della Vergine. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, come Giove in Sagittario ed Urano sui gradi del segno del Toro. Infine Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Ecco ora le Previsioni nel dettaglio....Continua a leggere

Previsioni astrologiche del 27 settembre : giù di tono il Cancro - bene la Vergine : Il week end è ormai alle porte, ma prima di concederci qualche momento in più di svago e relax, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Continua l'ondata di positività che ha raggiunto la Vergine durante le giornate precedenti, mentre il Cancro si prepara a vivere una giornata particolarmente sottotono, dove non mancheranno liti e discussioni. Alti e bassi per i Gemelli combattuti tra il desiderio di ...

Previsioni astrologiche - classifica 28 settembre : Gemelli esuberante - Bilancia serena : Sabato 28 settembre 2019 troviamo il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Mercurio, Venere, il Sole e la Luna saranno nel segno della Bilancia. Marte stazionerà in Vergine, nel frattempo Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del segno del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che rimarrà nell'orbita dei Pesci. Sul podio 1° posto Leone: nuove mete. Il sabato nativo, con la moltitudine di Pianeti nell'affine ...

Previsioni astrologiche 28 settembre : Gemelli frizzante - bugie per Pesci : Sabato 28 settembre 2019 troviamo la Luna, il Sole, Mercurio e Venere nell'orbita della Bilancia mentre Marte sarà in Vergine. Plutone e Saturno continueranno il loro moto nel segno del Capricorno come Giove nel Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro con Nettuno che sarà nel segno dei Pesci ed Urano permarrà nel segno del Toro. Gemelli briosi Ariete: adirati. La moltitudine di Pianeti nell'avversa Bilancia tenderà ad ...

Previsioni astrologiche del 26 settembre : recupero per l'Ariete - nervosa la Bilancia : L'ultima settimana di settembre sta per giungere al termine, ma prima di accogliere definitivamente l'inizio dell'autunno, scopriamo quali disegni hanno in serbo gli astri e le stelle per la giornata di domani. Sarà un giovedì di recupero per l'Ariete, grazie alla Luna nel segno e a Marte in posizione favorevole, al contrario la Bilancia potrebbe vivere qualche momento sottotono. Un quadro astrale completamente favorevole proteggerà il ...

Previsioni astrologiche - classifica 27 settembre : Leone brioso - Acquario svogliato : Venerdì 27 settembre 2019 troveremo la Luna e Marte in Vergine mentre Plutone e Saturno saranno nel segno del Capricorno. Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Giove continuerà il suo moto in Sagittario ed Urano proseguirà nell'orbita del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno permarrà nel segno dei Pesci. Sul podio 1° posto Leone: briosi. Saranno probabilmente l'anima della festa ovunque ...

Previsioni astrologiche 27 settembre : Gemelli perplesso - Capricorno stacanovista : Venerdì 27 settembre 2019 troviamo la Luna e Marte in Vergine mentre Mercurio, il Sole e Venere saranno nel segno della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà in Pesci. Gemelli perplesso Ariete: nervosi. Le copiose asperità in onda quest'oggi, con ogni probabilità, renderanno inclini al nervosismo i nati del segno, ...

Previsioni astrologiche ottobre - Bilancia : intriganti conoscenze ad inizio mese : Nel mese di ottobre 2019 troveremo Mercurio, il Sole e Venere passare dalla Bilancia allo Scorpione mentre Marte si sposterà dalla Vergine alla Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nel domicilio del Cancro e Nettuno stabile in Pesci. Assetti che porteranno i nativi della Bilancia a vivere il mese in maniera intensa ed all'insegna delle nuove ...