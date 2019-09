Potito | in piazza da solo per il clima | premiato dalla Regione Puglia | “E’ la meglior

Protesta solitaria in piazza - la Regione Puglia premia Potito : "Rappresenta la meglio gioventù" : Premio 'Radice di Puglia' al 12enne di Stornarella che è sceso in piazza per il Fridays for future. Il governatore Emiliano: "Rappresenta bene il futuro che vogliamo noi pugliesi"

Potito - il bambino di Stornarella in piazza da solo per salvare il clima : Una torta farcita di plastica disegnata su un cartello decorato con lo slogan "I keep on eye on you" ("ti tengo d'occhio"). È l'unica compagnia di cui si è circondato Potito, il 12 enne che a Stornarella è sceso in piazza, da solo, per manifestare contro i cambiamenti climatici. Nel piccolo comune del foggiano, Potito ha deciso di portare il suo contributo durante il venerdì che ha chiuso la (terza) settimana del Friday for Future. Così, ...

Sciopero per il clima - a Stornarella (Foggia) il piccolo Potito in piazza da solo : “È un eroe” : Sta facendo il giro del web la foto di Potito, 12 anni, l'unico studente sceso in piazza a Stornarella (un piccolo comune nel Foggiano) per lo Sciopero del clima di oggi. Il sindaco ha raccontato la sua storia su Facebook e il governatore Michele Emiliano non ha esitato a definirlo il suo “eroe pugliese” di questa giornata.Continua a leggere