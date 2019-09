Potito | il bambino di Stornarella in piazza da solo per salvare il clima

Fonte : agi

(Di sabato 28 settembre 2019) Una torta farcita di plastica disegnata su un cartello decorato con lo slogan "I keep on eye on you" ("ti tengo d'occhio"). È l'unica compagnia di cui si è circondato, il 12 enne che aè sceso in, da, per manifestare contro i cambiamentitici. Nel piccolo comune del foggiano,ha deciso di portare il suo contributo durante il venerdì che ha chiuso la (terza) settimana del Friday for Future. Così, armato di cartello e tanta intraprendenza, ha raggiunto in solitaria ladel paese. Seduto su un marciapiede di fronte a uffici pubblici e attività commerciali ha presto attirato l'attenzione di passanti, ma non. Il primo cittadino Massimo Colia, incuriosito, si è avvicinato alper chiedere le motivazioni di quel sit-in solitario. Un gesto, quello di, che a molti ha ricordato le prime proteste di Greta Thunberg, la ...

frg2402 : RT @AngiKappa: La scelta di Potito - #FridaysForFuture : a Stornarella (FG) un solo bambino in piazza per il clima - nadbitti : RT @LaSkilly: Un bambino da solo, nel suo paesino nel foggiano, con un cartello per partecipare allo #scioperoperilclima è una delle immagi… - luciariva1 : RT @LaSkilly: Un bambino da solo, nel suo paesino nel foggiano, con un cartello per partecipare allo #scioperoperilclima è una delle immagi… -