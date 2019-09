Fonte : agi

(Di sabato 28 settembre 2019) Un giovane di 14 anni è ricoverato da ieri in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Perrino" di Brindisi a causa delle lesioni provocategli da unadel campo dicomunale di Mesagne (Brindisi) che gli è caduta addosso durante un allenamento. Il ragazzo ha subito un trauma cranio-facciale ed è stato sottoposto a un intervento eseguito dai neurochirurghi per la rimozione di un ematoma cerebrale. Secondo la ricostruzione dei fatti, il, che milita in una squadra giovanile del luogo nel ruolo di, si sarebbe aggrappato alla traversa di unamobile che si è rovesciata colpendolo alla testa. La prognosi è riservata e si attendono gli esiti del decorso post operatorio. Sull'accaduto indagano i poliziotti del commissariato di Mesagne che hanno sequestrato laper accertare se sia regolarmente omologata ...

GianniTacchini : Schiacciato dalla porta di calcio, grave portiere 14enne a Brindisi - Agenzia_Italia : Portiere 14enne schiacciato dalla porta di calcio a #Mesagne - lavocemanduria : Travolto dalla porta di calcio grave portiere 14enne -