Polemica Roma Lega per il caso Juan Jesus che sarà l’ambasciatore giallorosso contro il

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2019) Il Corriere dello Sport parla di uno stra lae laavvenuto ieri su Twitter. In serata, laha condiviso il suo stesso tweet con cui giovedì annunciava di aver segnalato alla polizia il tifoso che aveva insultatosu Instagram scrivendo: “Serie A, state davvero pensando di affrontare seriamente il problema del razzismo nel calcio italiano?” Un messaggio che è caduto come una mannaia sulla. Che prontamente ha risposto: “Cara OfficialAS, siamo tutti dalla stessa parte, aspettiamo con ansia da 3 settimane il nome del Vostro Ambassador” Lasi riferisce al calciatore che laavrebbe dovuto indicare come portavoce per la nuova campagna di comunicazioneil razzismo. In realtà, chiarisce la Gazzetta dello Sport, lanon è per niente in ritardo perché il termine per la presentazione del nome è il 30 settembre. Tra l’altro, continua ...

napolista : Polemica #Roma/#Lega per il caso #JuanJesus (che sarà l’ambasciatore giallorosso contro il razzismo) Il #Premier… - Romanista24 : @sirzorrismo La Tripletta a Brescia senza esultanza in polemica con la tifoseria che je diceva che non era decisivo… - MrLin27 : Roma, scontrino da 430 euro per due piatti di spaghetti: polemica sul web -