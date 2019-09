Piante da record nella serra che dialoga con il sole | alla startup Serranova il Flormart

Fonte : meteoweb.eu

Serranova è la migliore startup del settore green in Italia. La serra modulare, ideata dall'architetto e designer Stefano Chiocchini, ha vinto la prima edizione del Flormart Future Village, il cuore innovativo – ideato e organizzato da Blum – della settantesima edizione del salone internazionale del verde, che ha visto competere otto giovani aziende, selezionate da un apposito bando, in un padiglione dedicato all'innovazione. Settantesima edizione di Flormart, il salone internazionale del florovivaismo, architettura del paesaggio e architetture verdi che si è svolto alla Fiera di Padova dal 26 al 28 settembre. Serranova permette di coltivare ortaggi e verdure biologiche garantendo una crescita fino a 3 o 4 volte più veloce della norma, grazie alle polveri fotoluminescenti inglobate nei vetri che convertono la luce solare o artificiale in frequenze luminose molto vicine ...

